嘴唇乾｜喝水有助滋潤乾燥嘴唇？醫拆解迷思保養嘴唇要這樣做

冬天氣溫急速下降，民眾除了常覺得臉部乾燥外，嘴唇也會出現乾裂、脫皮的現象。對於嘴唇保養上，一般外界均認知需要擦潤唇膏來改善唇部乾燥問題，但有時擦了潤唇膏仍好乾。



對此，台灣新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，大部分的人使用護唇膏次數不足，可能只有在早晚塗抹1次而已，想要護唇其實每1至2小時就要補潤唇膏了。

相關文章：嘴唇乾｜孫慧雪唇乾痕腫缺水或唇炎？唇乾3原因雪耳潤燥少吃薯片👇👇👇

+ 4

凡士林保養嘴唇 每1、2小時要補擦

民眾平時擦潤唇膏時，會特別注意使用的頻率嗎？唐豪悅指出，當人體嘴唇容易乾裂、脫皮時，使用潤唇膏保養嘴唇是沒有問題的，但大部分的人總是因擦的次數不足，才感覺嘴唇很乾，其實潤唇膏每1、2小時就要補擦，且需注意擦拭的厚度，太薄可能達不到效果。

市面上的潤唇產品琳瑯滿目，民眾在挑選護唇膏時，唐豪悅建議，以皮膚科的觀點，使用凡士林保養嘴唇就很有效了。但如果想要嘗試其他的產品，只要使用起來，嘴唇沒有不適症狀，也是可以的。像是唇膜或唇油的產品，使用在健康的嘴唇上應該是沒有問題，但當肌膚有狀況時，若使用上發現症狀愈用愈糟，建議給醫師看診較為保險。

相關文章：嘴唇顏色｜貧血時嘴唇會變白甚至藍紫色？5狀態反映各項健康問題👇👇👇

+ 20

保養問題1次解 喝水去角質恐不能緩解

一般大眾容易有個迷思，「嘴唇乾燥，多喝水是否有幫助？」唐豪悅直言，喝水其實沒有什麼幫助，畢竟唇是嘴巴方面的問題。臨床上皮膚科醫師常會遇到患者嘴唇乾燥，有些伴隨發炎、紅癢、疹子、組織液等狀況，根據每位患者的情形對症下藥，才是最安全緩解的方式。

除了嘴唇乾燥外，民眾也常遇到嘴唇有死皮的問題，有些人會選擇使用去角質的產品，唐豪悅說，以皮膚科醫師的觀點，不建議民眾去角質，尤其嘴唇出現狀況、敏感的時候，去角質反而會讓肌膚更脆弱。

▼唇部護理八大疑問（按圖了解👇👇👇）：

+ 17

相關文章：【嘴唇護理】潤唇膏要有防曬？脫皮應否撕？ 即睇8大護唇須知！

嘴唇敏感有死皮 請避免這些不當動作

對於在嘴唇護理上，唐豪悅坦言，很多人一遇到嘴唇有乾皮就會想去舔它，甚至已成為下意識的動作，原則上嘴唇有皮翹起來，千萬別去撕或拔它，可以平剪並塗上潤唇膏保養，但不要自己DIY，最好找專業醫師處置。

最後，唐豪悅提醒，當嘴唇正值敏感時期，民眾別吃太多像是麻辣鍋、薯片等刺激性、高鈉的食物，且喝飲料時最好使用吸管，盡量別接觸嘴唇，避免嘴唇症狀愈來愈糟。

延伸閱讀：

洗手水溫真的有差！揭秘網友保養指南 告別乾癢富貴手

秋冬皮膚乾癢好困擾！ 皮膚科醫師教你換季保養全攻略

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」