養生飲食｜皮膚乾流鼻血屬秋燥症狀！中醫師推介13種食物養陰潤燥

秋燥來襲！過了中秋之後，有些人出現喉嚨乾、鼻子乾癢、口唇乾燥、鼻屎也變多的情況，皮膚也會癢，變得比較敏感，小心這些都是秋燥症狀。



中醫教你補充「養陰潤燥」的食物。

除秋燥食物（按圖看清👇👇👇）

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秋燥症狀有哪些？

台灣中醫師王心眉指出，立秋過後，空氣變得乾燥，有些人會出現秋燥症狀，像是咽乾、燥咳、流鼻血、唇角發炎、皮膚乾裂等。另外，有些鼻過敏族群，會因為換季溫度、濕度變化，引發鼻過敏狂打噴嚏或鼻腔乾癢；進入秋季的氣候變化，身體需要一段時間來適應。

王心眉進一步提到，秋燥最容易傷害到肺，因為最直接接觸到空氣，例如口、鼻、肺臟及皮膚毛細孔；另外，因為身體水氣蒸散快，有些人如果飲水量不足，也會出現皮膚乾、唇乾、便秘等症狀。

哪些人容易產生秋燥症狀？

王心眉表示，平時體質偏燥、年紀大、經常熬夜、喜歡吃重口味食物的人，較容易產生秋燥症狀。秋天時，流鼻水、氣喘及咳嗽也容易被誘發，還有人因為鼻過敏狂打噴嚏，導致鼻黏膜過於脆弱而流鼻血。

除秋燥多吃「養陰潤燥」食物

想要除秋燥，王心眉建議，飲食方面可以補充「養陰潤燥」食物，富含水分與膠質的食材，可以滋陰養肺，滋養身體幫皮膚保濕，同時也加強防護力，為冬天做準備。她建議可攝取水果類如梨子、車厘子、提子、蘋果、番茄、藍莓、桑椹等；蔬菜類則是銀耳、山藥、秋葵、蓮藕、蘿蔔、海帶芽。

潤肺生津飲食（按圖看清👇👇👇）

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體質偏燥者，不要吃辛、辣、炸物

王心眉也提醒，如果體質容易偏燥的人，在初秋季節要避免吃辛、辣、炸等易上火的食物，如蔥、薑、蒜、辣椒、胡椒，以防止辛溫助熱，讓乾燥情形更加嚴重。還有水分補充很重要，記得多喝水。

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