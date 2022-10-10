睡眠不足｜熬夜後身體總是疲累？3招補元氣10分鐘午睡助回復精力

如果說要讓現代人說「不」熬夜，應該幾乎沒有人可以做到。



但無論是為了工作或是其他任何原因而熬夜，為了自己的身體健康著想，隔天還是要注意用其他方式「補」回來。以下就介紹3招幫身體補元氣。

熬夜後3招幫助身體補元氣（按圖了解👇👇👇）

+ 4

第一招：適當午睡

如果可以的話，在中午的時候找個地方大字型平躺10分鐘，不要躺太久，10分鐘剛好是可以讓身體暫時休息，躺太久反而會進入睡眠週期，變得更累。如果不方便平躺的話，也可以靠坐在椅子上，或是拿一個抱枕把桌面墊到跟胸口一樣高再趴，會比較舒適。

相關文章：【心臟病】捱夜增患癌風險起床最易心臟病發？附3大護肝健脾食療👇👇👇

+ 19

第二招：吃夠蛋白質

熬夜隔天可以多補充一些富含蛋白質的食物，可以幫助補充體內損失的熱量，消除疲勞感、儲備體力、恢復元氣。

相關文章：熬夜｜暗瘡脫髮黑眼圈熬夜快衰老！護肝腎3湯水百合淮山滋陰潤燥👇👇👇

+ 3

第三招：補充維他命B雜

熬夜會造成身體的維他命B雜的過度損耗，此時適當的補充維他命B雜，可以幫助身體恢復、促進代謝。而且維他命B雜同時也是製造睡眠激素的材料，如果有補充B雜，熬夜結束後也會變得比較好睡。

延伸閱讀：

失眠、淺眠怎麼辦？睡前 6 招伸展好入眠

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」