膽管癌｜上腹部悶痛體重迅速下降恐中招　偏愛高熱量食物屬高危群

如果您平常飲食不忌口，偏愛吃高熱量、高油食物，小心易罹膽管癌，且發現常常已經到了晚期。



醫師指出，膽道癌患者9成都會有上腹部悶痛感、沒胃口、體重迅速下降等症狀，值得注意的是，膽管癌早期症狀不明顯，等到發現時常常為時已晚。

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膽管癌發病率上升 有症狀多已晚期

膽管癌是一種從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除了肝癌以外，第二常見的肝膽惡性腫瘤。台灣台大醫院外科部教授黃凱文表示，膽道癌近年在台灣內愈來愈重要，以往肝臟腫瘤大部分是肝癌，近年來膽道癌比例上升，也有一些名人因為膽道癌過世。

膽管癌根據生長部位的不同，可分為「膽囊癌」、「肝內膽管癌」與「肝外膽管癌」。台灣彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師謝偉耀指出，膽管癌以肝外、尤其在肝門附近的為大宗，症狀會根據生長的位置不一樣，而有不同的表現，在肝門附近的膽管癌比較容易在早期出現黃疸的症狀。

不過，不論哪個位置的膽管癌，一旦出現明顯症狀，像是黃疸、食慾不振、體重減輕合併腹部悶痛等，往往已經到中晚期。

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膽管癌如何治療？

膽管癌除了不容易早期診斷以外，腫瘤的特性也不像肝癌有射頻電燒、肝臟移植，或是血管栓塞、免疫治療、標靶藥物等選擇可以使用，唯一的希望就是手術完全切除，但是必須及早發現才有機會，即使手術切除，5年存活率僅有25%到40%。由於手術過程複雜且多變化，風險相對比較高。

台灣成大醫院移植外科主治醫師周宗慶表示，針對早期的膽管癌，目前標準治療方式為廣泛性腫瘤切除，最主要包括肝臟切除與膽管切除，加上局部淋巴結廓清術，以達成根除目的。

台灣中山醫學大學附設醫院醫學影像部主任黃馨慧表示，正常的膽道結構在肝臟裡面跟外面，分為肝內和肝外兩個不同的階段，一旦膽道結構出現問題，有時沒有辦法提早知道它的現象。透過電腦斷層磁力共振等檢查，可以發現體內腫瘤，並觀察其侵犯的範圍、影響到什麼結構組織。

然而，多數膽管癌患者在發現時因屬晚期，手術效果不佳，須接受全身性化學、免疫或標靶治療。

目前膽管癌的標靶及免疫藥物進展迅速，透過基因檢測及分子醫學發展，膽管癌已進入精準醫學的世代，可以針對個別病人擬訂不同治療策略，期待能有效提升病人長期存活率。

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注意膽管癌危險因子！大多與膽結石有關

成大醫院胃腸肝膽科主治醫師黃千睿表示，膽管癌的危險因子包含造成膽管慢性發炎的疾病，比如原發性硬化性膽管炎、早年膽道寄生蟲感染，以及慢性膽管結石造成的膽管狹窄。

台灣中山醫學大學附設醫院消化外科主任李祥麟表示，膽管癌通常跟膽道結石相關，如果病人有一些無痛性的黃疸，可能就要小心是否有膽道方面的疾病，特別是癌症。

如何預防膽結石？

部分膽結石與飲食習慣有關，經常抽煙喝酒，本身有三高疾病、代謝症候群，都是膽管癌高危險群。

台大醫院外科部主治醫師陳柏達表示，要避免膽囊或膽道發炎、結石，主要應注意飲食，少吃高脂肪、高膽固醇的食物，透過煎、炒或是醃漬類食物，也都是致癌的高風險因子。

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