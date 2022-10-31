癌症｜4種人易長瘜肉誘發大腸癌　日常飲食調理預防多吃一款蔬菜

據台灣衛生福利部近十年的統計，大腸癌發生率盤據十大癌症之首，但其實大腸癌是最容易預防的癌症之一，大腸癌基本上可以從飲食習慣、運動和體重的調整及控制來預防，再配合定期的大腸癌篩檢，早期癌治癒率和五年存活率都可超過9成。



誘發大腸癌危險因子中約15%歸因於遺傳，包含家族性大腸直腸瘜肉、遺傳性非瘜肉大腸直腸癌，或是有腸道病史如腺瘤性瘜肉或發炎性腸道疾病。其它因素包括肥胖、缺乏運動、糖尿病、抽煙飲酒過量者、飲食習慣重油重鹹以及低纖維飲食等因素。

4種人最容易長出瘜肉的體質（按圖看清👇👇👇）

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從中醫的角度來看，瘜肉的生成通常源於情緒壓力，影響肝脾功能，導致體內濕熱邪毒和痰濕內生，飲食方面：偏食、飲食口味偏重且油膩以及嗜酒等，皆是導致腸道瘜肉內生的主要原因。

這4種人最容易長出瘜肉

1. 家族遺傳：

這樣的問題通常是基因造成的，比較難靠後天完全改變。

2. 慢性大腸發炎問題：

長期的發炎容易在細胞複製時出現問題，導致瘜肉生成的機會較高。

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3. 肥胖和缺乏運動的人：

這些人更容易罹患代謝症候群，影響身體健康。

4. 喜愛夜間飲食者：

尤其是喜歡在晚上食用過量寒性水果如西瓜、梨子、蓮霧、番茄、哈密瓜者。

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多吃十字花科蔬菜養成良好排便習慣

除遺傳因素外，平時飲食的調理對於瘜肉的預防非常重要，除了平時養成運動的習慣之外、避免重口味的飲食，多吃十字花科食物並維持正常排便習慣，能有效地預防瘜肉的生成。倘若排便不順時，飲食方面可多吃如香蕉、木瓜、豆腐、波菜等含纖維性食物，幫助排便順暢。

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如果排便屬易腹瀉的體質，可以多攝取山藥、芡實、茯苓、蓮子、薏米等藥膳料理或蓮藕茶，平時也要多喝溫開水並避免於夜間飲用冰冷的水避免造成身體陰寒太重，同時可搭配按摩腹部、按壓天樞穴和足三里穴等穴位，讓腸道保健更有效！

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