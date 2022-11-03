癌症飲食｜癌友食慾不振點算好？5招提振食慾助攝取足夠營養

癌症死亡率長年來在香港、台灣人死亡原因中名列前茅，癌症的預防及治療也一直是醫學界共同努力的目標。近年來，營養治療及照護也是大大的受醫學界重視。根據統計，約有20%的癌症患者是死於營養不良而非癌症本身；而約有75%的癌症患者在被診斷有癌症時，就已經出現營養不良的症狀！



癌症治療期間會殺死很多正常細胞，故需要補充蛋白質和充足的營養，幫助身體恢復。常見的蛋白質食物包括紅肉、魚肉、禽類、雞蛋、豆類、奶製品和堅果等等。若營養攝取不足，體重就會出現快速下滑的情形、甚至營養不良。

8種常見癌症早期警號（按圖👇👇👇）

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癌友對於熱量、營養組成等需求都與一般民眾不同，所以只補充單一營養是不夠的！ 通常癌友在診斷初期時會出現厭食、體重下降、體力下降、疲倦與感到沮喪等症狀，所以盡量在做治療前就要開始注重營養來儲存體力！

癌症的治療也常常合併了多種治療方式，如：手術切除、化學治療、放射線治療，在治療的過程當中，副作用往往會伴隨而來，進而影響患者的進食狀況。面對治療的副作用，可以透過Heho整理的飲食五大原則，盡可能幫助癌友維持食慾來攝取足夠的營養！

8大易致癌食物（按圖👇👇👇）

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提升食慾5大原則

1. 優先吃高營養密度或喜愛的食物

2. 少量多餐，每隔1~2小時就吃正餐或點心，每天6~8餐

3. 把握進食時機，治療前多吃一點或有飢餓感時就進食

4. 舒適、愉快的用餐環境，可促進食慾

5. 飯前散步，促進腸胃蠕動，增加食慾



▼5招防癌秘笈（按圖看清👇👇👇）

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營養不足，對抗癌症時會更加艱難！所以治療期間攝取足夠營養，有助於維持正面的心情、充沛體力和正常的體重，來面對嚴峻治療所引起的副作用、降低感染的風險、促進傷口癒合及復原。幫助癌友度過這趟不容易的治療過程！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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