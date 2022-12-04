補腎食物｜花生養血羊肉補虛　10種食物抗疲勞不畏寒5款益腎湯水

踏入12月，本港天氣終於轉冷，感受冬天到來。中醫角度有「防寒養腎」之概念，養腎效果好有增強抵抗力、改善四肢冰冷等功效。以下介紹10款補腎食物及6款益腎湯水，為冬天作好準備。



冬天養生以腎為重 多吃黑色食物補益腎氣

冬季是人體精氣納藏的季節，故有冬季最適合進補之說。根據中醫理論，冬季屬水，黑色和腎也屬水，冬天多進食黑色食物是補益腎氣的最好方法。假如腎氣不足，容易出現腰膝痠軟、怕冷、易累、水腫、氣喘、生殖功能障礙（例如陽萎、絕經等）、月經失調等症狀。

補腎食物不只有黑色，只是讓人易於分辨，栗子、淮山、花生及雞肉等外貌非黑色的食物也有屬溫補性、有益腎的功效。淮山及栗子可補腎健脾；羊肉及鱔魚補氣滋陰。

請按圖看10種補腎食物：

+ 18

10種補腎食物

1. 羊肉：性溫熱，有補氣滋陰、暖中補虛、開胃健脾、滋養強壯等功效。

2. 黑豆：具有健脾利水、消腫下氣，滋腎陰、潤肺燥等功用。

3. 山藥：性味甘平，有健脾益腎、補氣養陰，加上氣味平和，溫補而不燥，特別適合腎陰虛的體質食用。

4. 銀杏：入心肺腎經，有溫肺益氣、鎮咳止喘、縮小便、止白帶的作用。

5. 花生：性味甘平，入肺脾經，可醒脾開胃、潤肺利水，其紅衣可養血補血，且有生髮烏髮之效。

6. 南瓜：性溫味甘，入脾胃二經，能潤肺益氣、化痰排膿、驅蟲解毒、治嗽止咳。

7. 韭菜：味甘辛，性溫，有補腎助陽、溫中開胃、止汗固澀等功效。韭菜含有揮發性的硫化丙烯，其辛辣味具有促進食慾的效果，同時有溫中行氣、散瘀解毒的功效。

8. 黑芝麻：性味甘平，有滋養、補益、強身的功效，能生津、潤膚及潤燥滑腸等。肝腎不足所致的脫髮、皮膚乾燥、便秘及眩暈等，黑芝麻也適合中年人或老年人作保健之用。

9. 鱔魚：性味甘溫，具有補中益氣、溫陽健脾、強精止血、滋補肝腎、潤腸止血等功效。

10. 栗子：性溫味甘、平，入脾、胃、腎經，能養胃健脾，補腎強筋。



黑色的食品有益腎作用，例如黑豆、黑芝麻等等。（視覺中國）

益腎家常湯水 改善手足冰冷抗疲勞

補腎不限於男性，女性亦要補腎，腎好、腎氣足，不易畏寒疲勞，改善氣色。以下6款家常湯水集合不同益腎食材組合，如無花果栗子雪耳湯，栗子和腰果皆補腎；合桃則除了補腎還可強腰、溫肺定喘、潤腸通便；雪耳滋潤，對於秋冬乾燥日子也十分合宜。不過，平日濕重的人不宜飲太多，有痛風人士亦不要多吃栗子和腰果。如有疑問，請向中醫師諮詢。

秋冬湯水食譜｜無花果栗子雪耳湯補腎健脾 性質平和惟1類人慎飲

無花果雪耳栗子湯食譜

冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜

蓮藕合桃栗子黑豆湯食譜

冬天湯水食譜｜增血氣防感冒 百合蓮子粟米湯健脾補腎3類人不宜

百合蓮子粟米湯食譜

冬天湯水食譜︳螺頭蟲草花雞湯滋陰養腎 怎樣處理急凍螺頭提鮮？

螺頭蟲草花雞湯食譜

健康湯水食譜｜蓮藕合桃瘦肉湯健脾補腎 簡單一步去除合桃苦澀味

蓮藕合桃瘦肉湯食譜

資料來源：台視樂活