乾眼症｜眼部過度彩妝影響瞼板腺功能？預防乾眼症熱敷清潔不可少

一名45歲上班族女性，工作時常常覺得眼睛乾澀、發紅、有分泌物，加上看電腦畏光、刺眼，因而提出辭呈。



經檢查後才發現她是嚴重乾眼症的患者，且眼睛有嚴重破皮以及缺油的情況，經過一連串藥物治療，輔以熱脈動治療提升腺體功能後，終於得以重返職場！

▼十大乾眼症症狀（按圖👇👇👇）

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3C族、隱眼族注意！眼科專家帶你看懂乾眼症

台灣專精於乾眼症全方位治療的陳韵臻醫師表示，乾眼症是種慢性疾病，尤其現代人的生活及工作多半圍繞著電子產品，長時間注視螢幕就會忘記眨眼，使得淚液蒸發太快；長期配戴隱形眼鏡、眼部過度彩妝，也都會影響瞼板腺功能，進而誘發乾眼症。

台灣陳韵臻醫師說明，乾眼症最典型的症狀是乾澀和疲勞，其他常見症狀有癢、畏光、分泌物黏稠、發紅及刺痛感等。乾眼症很難單憑症狀去判斷類型，確切診斷得經由乾眼症專科醫師透過儀器去檢測及分類，經儀器檢測及評估後，達到中度以上程度的乾眼症患者，應及早介入治療，使塞住的瞼板腺得以通暢，就不會走到角膜受損、瞼板腺萎縮、視力永久下降的地步。她呼籲，當眼睛開始出現乾眼症的症狀時，便應尋求專業醫師做完整的檢查，才不會延誤治療時機，影響治療效果。

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缺油型乾眼症佔8成！雙向疏通瞼板腺 治療更省力

乾眼症分為四大類，包含缺油型、缺水型、缺黏液型及混合型。其中，缺油型乾眼症高達8成，主要原因是眼皮的瞼板腺阻塞所造成油脂分泌不足，好發於容易長針眼、瞼板腺堵塞者，或是皮膚油脂不平衡、痘痘肌、蟎蟲和酒糟肌體質者。

台灣陳韵臻醫師解釋，缺油型乾眼症的治療方式，會先給予抗發炎藥物以降低發炎，再運用疏通手術，像是熱脈動治療等方式，來提升瞼板腺的功能，改善瞼板腺缺油的狀態。台灣陳醫師補充說到，傳統的熱敷眼睛是由外到內的形式幫助加熱，但熱脈動治療是透過儀器由內到外、由外到內，雙向同時加熱。治療時，會將儀器置於上、下眼皮之上，透過脈動式的按摩去擠壓瞼板腺，以42度的舒適溫度，穩定軟化油脂，並將油脂擠出。此療程時間短，非常適合生活忙碌，或是沒時間自行熱敷保養的上班族乾眼症患者。

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日常保養很重要 熱敷、清潔不可少！

針對缺油型乾眼症患者，台灣陳韵臻醫師建議改善缺油型乾眼症就從日常保養著手，每天都要進行熱敷和清潔。熱敷可以軟化瞼板腺，增加血液循環，溫度建議以40-43度恆溫溫度為佳，持續敷至少十分鐘，不過，眼睛發紅、過敏破皮時切記別熱敷。平時做好清潔，減少眼瞼發炎，才能減輕乾眼症症狀。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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