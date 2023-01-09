耳朵清潔｜耳屎多、耳朵流血怎麼辦？一文拆解耳朵流血6大原因

挖耳朵清耳屎是許多人日常清潔步驟之一，但不小心挖太深或太用力，反而容易造成耳朵流血《Hello醫師》為您剖析6大耳朵流血原因，教您耳屎臭或耳屎多的日常解決方法。

文：曹嘉儀 資料查核：Hello醫師



耳屎的形成

耳屎是一種蠟狀物質，又稱作耳垢，是外耳道壁上皮脂腺和汗腺脂肪分泌物的混合物；在咀嚼或說話時的下巴運動，有助於推動這些分泌物到達外耳道，當累積大量碎屑或長時間滯留在耳道中，耳屎會逐漸乾燥變硬。

隨著年齡增長，耳朵內腺體分泌物也會改變，使耳屎變得更乾燥，可能不像過去一樣容易有效自我清潔，耳蠟可能更容易在耳道內積聚並堵塞，反而更難通過耳道。

耳朵流血怎麼辦？６大耳朵流血原因（按圖看清👇👇👇）

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耳朵出血可能由多種情況引起，包括外傷和感染，治療方式則取決於造成的原因。耳朵流血可能還會出現耳痛、發燒、聽力下降、面癱、頭暈或耳鳴等症狀。

耳朵流血原因1. 挖耳朵太用力

如果挖耳朵太用力，可能導致耳朵流血，這種類型的傷害通常並不嚴重，保持傷口清潔，以免感染即可。

耳朵流血原因2. 耳膜破裂

耳膜又稱鼓膜是保護中耳免受細菌侵害的一層膜，當耳膜撕裂時，便會流血。此外，過大的噪音、嚴重的耳部感染和外傷都可能導致鼓膜穿孔或破裂。乘坐飛機或水肺潛水時，鼓膜也會因氣壓突然變化而破裂。

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耳朵流血原因3. 外傷

事故或頭部受到撞擊會導致內出血和耳朵外傷。如果您的耳朵流血並且最近頭部有外傷，請立即就醫或諮詢醫生。

耳朵流血原因4. 嚴重的耳部感染

中耳感染會導致疼痛、暫時性聽力損失和耳內積水。流血是一種常見的耳部感染症狀，耳部感染會導致鼓膜破裂，因為感染會導致耳內積聚液體或膿液。

耳朵流血原因5. 耳朵裡有異物

常見於兒童將小東西塞進耳朵造成流血與疼痛。

耳朵流血原因6. 耳癌

雖然非常罕見，但耳癌會導致出血、麻木和聽力喪失。

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耳屎多怎麼辦：請耳鼻喉科醫生挖耳屎

對多數人來說，耳屎對人體有益處，但被耳屎堵塞的耳道會導致耳痛、感染和其他問題則另當別論。如果耳屎多到塞住耳朵，耳屎會刺激外耳的「迷走神經」分支，從而引起咳嗽。此外，過多的耳屎會導致聽力損失，因此若有耳屎過多的問題，建議請耳鼻喉科醫生協助清潔。

耳屎臭怎麼改善？

耳屎臭主要是耳屎中的汗水與細菌結合的味道，若耳屎異味造成困擾，可定期請耳鼻喉科診所醫師清潔，或開立耳屎軟化劑，自己定期清潔，以改善耳屎臭的問題。須留意，耳屎臭可能意味著耳朵感染導致中耳受損，有疑慮請交由專業醫師協助判斷。

1. 定期請醫生協助挖耳朵

2. 請醫生或藥局開立耳屎軟化劑

3. 將加了鹽的白開水滴入幾滴到耳朵，一分鐘後讓翻面將液體排出



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濕耳屎、乾耳屎由基因決定，也是決定狐臭的關鍵！

決定耳屎形態的基因存在於人體的ABCC11的顯性基因，此基因會影響人體汗腺分泌物的變化，從而決定耳屎類型是濕的或乾的，通常濕耳屎的味道會較重。此外也會影響人體是否有狐臭（濕耳屎的人通常也會有狐臭）。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：挖耳朵流血怎麼辦？免驚！６大耳朵流血原因教您如何處理】

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