耳鳴｜耳鳴都是噪音過大引起？長期忽視恐釀成焦慮症或精神疾病

近期季節交替，日夜溫差變化大，民眾除了要防範流感病毒，部分民眾還可能會因為耳朵暴露在冷空氣中過久，以致耳朵血液流動緩慢，引發耳鳴的症狀。



台灣資深耳鼻喉科權威醫師李宏信表示，耳鳴指的是內耳自發性地產生聲音，而造成耳鳴的原因至少有數10種，除了天冷可能誘發耳鳴以外，聽力減退、病毒感染、藥物中毒、外傷、噪音及鞭炮音響傷害，過勞焦慮及精神壓力等，都可能是造成耳鳴的原因。

耳鳴都是噪音過大引起？（按圖了解👇👇👇）

+ 3

耳鳴都是噪音過大引起？可從2面向了解

耳鳴的成因可簡單分為「器質性因素」以及「心因性因素」2種。前者包含：噪音傷害、中耳炎、耳朵結構受損、聽神經瘤等，與生理疾病相關；後者則為情緒壓力使然，常見的有焦慮恐慌、睡眠障礙或是工作壓力。台灣李宏信醫師坦言，與其說耳鳴是1種病，它其實更像是1種症狀，臨床上難以百分之百地界定確切的根本原因，只能透過詳細的問診進行推斷。至於耳鳴的聲音型態，常見的有蟬叫吱嘰聲、嗡嗡聲、咆嘯聲、滴答聲、打鼓聲等，聲音的表現與成因沒有直接的關聯性。

排除惡性的成因，如：聽神經瘤、耳朵結構受損、藥物性中毒等，需先治療其根本病症以外，普遍治療耳鳴的做法主要以「血液循環促進劑」以及「神經活化劑」為主，目的在於提升內耳血液循環，改善聽神經及腦部血循環的功能，患者只要遵從醫囑、耐心配合藥物治療，就會逐漸變小聲而漸漸消失。

相關文章：耳鳴惡化24小時聽到尖叫聲 感冒過勞8成因吃蘋果朱古力加重耳鳴👇👇👇

+ 9

長期忽視耳鳴問題 恐釀成焦慮症或精神疾病不可不慎

台灣李宏信醫師強調，耳鳴之所以不容忽視，主要是因為耳鳴久了多半會引發進一步的精神疾病，病人因耳鳴發作感到困擾，久而久之容易愈發焦慮、憤怒、驚慌等，在精神壓力的情況下，耳鳴的症狀就會惡化，變成惡性循環，讓人發狂。

根據許多專家學者的推測，歷史上著名的後印象派畫家梵高，便是受到耳鳴與眩暈的影響，最終割下自己的左耳。因此臨床上，有時須搭配輕度的鎮定劑，用來改善病人因反覆耳鳴而引發的焦慮心理。病人很怕使用鎮靜劑，怕上癮或中毒，這是很好的警覺觀念，但病人花大錢吃健康食品，有些其實是不健康的，且並無法取代正規的治療。其實醫師開立鎮靜劑，是屬於安全、低劑量、無毒性，其作用在於抑制血管過度收縮，預防組織細胞缺血壞死，並促使血液循環獲得改善，幫助神經再生以期痊癒。鎮靜劑若有毒害，醫師是必須負責的，民眾大可放心使用。

相關文章：【耳中風】耳鳴突然單耳失聰5大症狀 貧血糖尿高危多吃蝦蜆菠菜👇👇👇

+ 1

「鳴久必聾」並不完全正確 但也不是不可能

至於訪間流傳「鳴久必聾」，甚至「十鳴九聾」的說法其實不完全正確，如果是生理性導致內耳神經的損傷，在不治療的情況下，確實可能會出現「鳴久必聾」的情形，但若是心理性的因素，如焦慮、壓力等，若沒有適當的緩解，症狀確實會愈發嚴重，但不至於導致完全耳聾。其實適當的藥物治療及生活調適，都會有很好的效果。

最重要的是，一旦出現耳鳴的症狀，千萬不能拖延就醫，一定要立即找專科醫師進行診斷與治療，把握黃金治療期，且必須有服藥治療的決心及耐心，方能治癒，才能漸漸變小聲，達到消失的期望。李宏信醫師建議，耳鳴患者在飲食的選擇上，盡量避免如：麻辣鍋、油炸物、煙、酒等刺激性的食物，以清淡、少油鹽為原則。生活上應盡量保持規律的作息，養成良好的運動習慣。若是處於高度壓力的工作或生活環境，建議為自己尋找適當的解壓方式，讓身心保持愉快，偶爾回想過往光榮的成果，期盼能再度重返榮耀的心情，從「心」改變的正念減壓，也可避免耳鳴加劇或反覆發作。

延伸閱讀：

蓮蓬頭反過來看有夠髒！ 家事達人教你用這招輕鬆去汙

天氣冷颼颼！優酪乳加熱喝？ 專家曝當心益生菌GG了

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」