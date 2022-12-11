耳鳴｜太瘦、體重快速下降易患耳咽管開放症 常見6大症狀要注意
撰文：Heho健康
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「耳咽管」是一條中耳腔連通鼻咽的通道，透過吞嚥、打哈欠時周圍肌肉的牽引，負責調節中耳的壓力，而耳咽管開放症簡單來說就是耳咽管會處在關不上的狀態。
此疾病比較偏向於生理性的問題，拖太久沒有處理也不見得會造成太大的後遺症。但如果有出現聽力喪失、中耳炎、耳膜破裂等情況時，就一定得儘快就醫。
耳咽管的功能是什麼？（按圖看清👇👇👇）
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這些人容易好發耳咽管開放症
耳咽管的調節開關的構造有包含「體脂肪」，當過度減重影響到這邊的構造，將會造成耳咽管無法正常關閉，產生耳咽管開放症，因此特別容易好發在太瘦的人、體重快速下降的人。
耳咽管開放症的常見6大症狀（按圖👇👇👇）
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1. 耳朵有悶悶的感覺
2. 耳鳴
3. 能聽見自己講話的回音、呼吸聲、心跳聲
4. 聽力衰退
5. 頭暈
6. 頭痛
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如何改善耳咽管開放症？
針對「耳咽管開放症」目前的治療方式主要以調整「生活型態」作為第一優先，如果最近有快速的減重過程而出現症狀時，應該與醫師討論，調整減重的速度與方式。其次，應該保持體內處在充滿水分的狀態，利用生理食鹽水沖洗鼻子也是改善部分患者的症狀。
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