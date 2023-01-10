闌尾炎｜發燒噁心右下腹疼痛？闌尾炎7大症狀3招簡單自我檢測

闌尾發炎拖不得，若沒及時治療，患部的細菌與膿液漫開，將會併發敗血症、膿瘍或是腹膜炎，恐危及性命，但是肚子痛百百種，要如何分辨是哪個地方出問題呢？



闌尾炎是什麼？

闌尾炎大約只有5-10厘米，在盲腸的後內方，可能因為闌尾管腔被糞便、異物、淋巴組織增生肥厚、腫瘤、等原因阻塞，進而發生闌尾發炎。

闌尾炎有什麼症狀？檢測闌尾炎簡單三招（按圖了解👇）

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闌尾炎有什麼症狀？

1. 右下腹突然疼痛

2. 噁心

3. 嘔吐

4. 發燒

5. 沒有食慾

6. 便秘或腹瀉

7. 腸胃脹氣



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檢測闌尾炎簡單三招

1. 反彈疼痛：當按壓右下腹患處時不太會痛，但手放開的瞬間會相當疼痛。

2. 顛簸時特別痛：顛簸時的疼痛是因為發炎的闌尾因晃動而觸及了腹膜，只要右腳單腳站立，跳個一兩下，就能檢查出來。

3. 禁食也沒讓疼痛緩解：一般的腸胃炎，經過休息及水分補充後，大多會好轉；如果真的是闌尾持續在發炎，症狀大多不會緩解。

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若沒及時治療，病情持續發展為黏膜潰爛、闌尾壁壞死甚或闌尾破裂，在闌尾內的細菌與膿液漫至腹腔內，將會併發敗血症、膿瘍或是腹膜炎，嚴重時會危及生命。

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