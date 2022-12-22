冬天總覺得肚餓？放臭屁代表腸胃不健康？醫生拆解6大腸胃道迷思

腸胃道健康與飲食息息相關，關於腸胃道的迷思也層出不窮。



Heho健康整理以下六個常見的腸胃道迷思，由胃腸肝膽科醫師及營養師一一解析。

冬天一直覺得肚子餓正常嗎？放臭屁代表腸胃不健康？（按圖👇👇👇）

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迷思一、冬天一直覺得肚子餓正常嗎？

台灣台北榮總胃腸肝膽科主治醫師、內視鏡中心主任盧俊良表示，冬天時會覺得食慾大增是正常的，冬季時身體需要更多能量以維持日常生活的運作及平衡，因此會更容易覺得肚子餓、想吃更多東西。

而冬天除了更容易想吃東西外，其實也更容易減肥！台灣Heho健康營養師劉思妤解釋，當身體處在一個寒冷的環境中，為了生存，會自動提高身體的基礎代謝率，燃燒體內儲存的能量來對抗外在低溫。

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迷思二、吃麻辣鍋拉肚子是食材不乾淨？

不少人都有吃完麻辣鍋後拉肚子（又稱腹瀉）、排便變順暢的經驗，甚至覺得是吃壞肚子導致，不過台灣盧俊良醫師解釋，吃麻辣鍋後拉肚子較少是由於食物不乾淨所引起，是由於高鈉食物會刺激腸胃道蠕動以及血流，而若是本身腸胃道就較敏感的族群，就更容易拉肚子，盧俊良醫師形容，「高鈉食物會將身體水分拉到腸胃道，這時候就更容易發生拉肚子的狀況。」

台灣劉思妤營養師則指出，有些人每次吃完麻辣鍋就狂跑廁所，有些人則沒什麼明顯症狀，這是因為每個人的腸胃耐受程度不同，辣椒中含有辣椒素，會刺激腸胃黏膜，而身體為了避免受到傷害，會促進腸道蠕動，加速身體排除這個物質，所以吃辣後容易感到腸胃不舒服。此外，麻辣鍋常見的食材大多為高蛋白、高脂肪食物，油膩食物吃多了更容易造成消化不良、拉肚子。

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迷思三、吃完麻辣鍋後吃冰會拉肚子？

不少火鍋店都以雪糕作為甜點，不過吃完麻辣鍋後吃冰就一定會拉肚子嗎？台灣盧俊良醫師直言其實不一定！每個人的腸胃對於冰品成分的敏感程度不一，像是冰品中常含有牛奶，因此若患有乳糖不耐症的人，吃下肚後就會有較激烈的反應。

另外，有些甜點中也會添加人工甘味劑，若腸道中缺乏可處理人工甘味劑的酵素，吃下後就較容易拉肚子，劉思妤營養師解析，麻辣鍋是高刺激性食物，如果接著吃下一口一口的冰，雖然爽快，不過忽冷忽熱的情況下，腸胃更容易感到不適，增加消化道負擔。

迷思四、放臭屁代表腸胃不健康？

常聽說「放臭屁代表腸胃不健康」，不過台灣盧俊良醫師解釋，屁的味道與腸胃道的健康程度並無太大的關係，每個人腸道的菌叢生態都不同、吃下的食物也不同，而吃下肚的食物在腸道消化時，會發酵、被分解產生氣體，因此屁的味道與吃下肚的食物有關。

台灣劉思妤營養師表示，放屁是正常的生理現象，有時候放屁次數明顯增加或是味道較濃烈，有可能是源自於壓力，或不良的飲食習慣引起，建議找出原因並加以解決。若氣味明顯變臭且排便伴隨黏液或腹脹腹痛，都要多留意腸道健康狀況。

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迷思五、常放屁、肚子叫代表消化好？

放屁、肚子叫等都是正常的生理反應，而若常放屁、肚子叫的人是否就代表腸胃蠕動較佳呢？盧俊良醫師指出，常放屁及肚子叫不代表腸胃道功能比較好，不過若有出現脹氣、疼痛等不舒服的症狀且影響到日常生活時就應注意，特別是伴隨體重減輕、貧血、血便、黑便等狀況時，更要提高警覺。

迷思六、吃愈多蔬菜、高纖食物幫助排便？

常聽說吃高纖食物可幫助排便，盧俊良醫師解釋，纖維可以幫助糞便成形、較好排出，而人體無法消化纖維，需靠腸胃道的細菌幫助分解，因此當細菌分解纖維時容易產生氣體與水，「這時如果腸道較敏感的人，就會發生拉肚子、脹氣。」

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劉思妤營養師則強調，便秘不是纖維吃愈多愈好，同時要留意油脂和水分是否有攝取足夠，提醒平常沒有習慣吃高纖的人，建議應漸進式提高纖維攝取量，就能避免脹氣等腸胃不適的情況發生。

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