腸胃｜重金屬累積恐加重發炎？先改善腸道健康　一招強化解毒功能

體內重金屬累積，可能干擾身體運作！醫師表示，重金屬排除的過程中，會從細胞游離到血液，再透過尿液或糞便排除。



當體內慢性發炎、腸道不佳，游離出來的重金屬可能加重身體壓力，讓體內發炎問題更嚴重。初步研究發現，益生菌可以減少重金屬危害，而且當身體其他功能恢復平衡，也會有能力自行代謝體內毒素。

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重金屬累積恐加重發炎 先改善腸胃道做好準備再拆彈

台灣瀚仕診所醫師歐瀚文表示，環境中毒素無所不在！臨床有些個案，體內有重金屬累積問題，雖然還不到中毒標準，不過站在預防醫學的角度，可能已經開始在干擾身體運作，個案通常會有點緊張，希望能儘快排除體內重金屬。不過，他建議，要先改善的反而是腸胃道或其他身體發炎問題。

他解釋，在重金屬排除的過程中，會從細胞游離到血液，再透過尿液或糞便排除。當身體裡有其他慢性發炎或腸道不佳等狀況，這些游離出來的重金屬也可能會加重身體壓力，讓體內發炎問題更嚴重。就好比拆除炸藥一樣，拆除團隊的成員們先就定位，做好萬全準備再進行，才能讓風險降到最低。

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研究發現益生菌可減少重金屬危害

歐瀚文表示，目前不少研究在探討腸胃功能對於重金屬吸收或排除的影響，也有些研究在探討腸道菌相、益生菌的影響。腸道益生菌有助於加強腸道屏障，在體外腸細胞培養研究更發現，特定的益生菌種可減少腸道細胞吸收重金屬毒素，例如鉛和鎘。

此外，動物研究發現，補充益生菌可以減少體內重金屬濃度，並增加重金屬從糞便或尿液中排除。一項來自中國的觀察性研究，針對152名、從事金屬相關行業的工人，發現這些工人體內的銅、鎳濃度較高，同時與解毒相關的「抗氧化酵素」活性較低。這些工人如果每天食用含特定菌種的乳酪，經過12周後，體內重金屬濃度下降的速度較快、氧化壓力指標「丙二醛」與發炎指標「IL-1β」和「IL-6」都降低、體內抗氧化酵素活性增加。

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腸道好、身體功能恢復平衡 可自然解毒

另一個在東非坦桑尼亞，針對孕婦所做的研究發現，若給予特定的「鼠李糖乳桿菌」，可避免體內重金屬濃度持續增加，可能可以減少重金屬吸收。歐瀚文強調，目前相關臨床研究還不算多、規模也不大，不過在這些有限的證據當中，都支持好菌有助於減少重金屬對身體的危害。臨床經驗也都是先處理好腸道或其他問題，最後再來處理重金屬，其實當身體其他功能恢復平衡，自然就有能力自行代謝體內毒素。

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