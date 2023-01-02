補鉻食物｜補鉻能降低血糖、改善糖尿病？盤點10大含鉻食物排行榜

許多糖尿病相關的營養品或飲品都有添加鉻，並強調能控制血糖；究竟鉻是什麼？對糖尿病有哪些好處？吃鉻真的可以降血糖嗎？《Hello醫師》為您一一揭曉！

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



鉻元素（Chromium）是什麼？

鉻（Chromium，元素代號Cr）是一種天然的礦物質，也是人體必需的微量元素之一；因為身體無法自行合成，所以必需透過外界進行補充。

在自然界中，鉻主要有以下2種形式：

- 3價鉻（Cr 3+）：具有生物效益，對人體能提供幫助，普遍存於食品之中，也會添加至營養補充劑內。



- 6價鉻（Cr 6+）：主要由3價鉻氧化而成，有毒且會致癌，現今廣泛應用於工業之中，若大量吸入會導致呼吸道疾病與肺癌，意外食用則會造成腸胃損傷及胃癌。



10大含鉻食物（按圖👇👇👇）

+ 6

補鉻對糖尿病有好處嗎？認識鉻的功效

鉻的功效可回溯至1950年代，當時動物研究發現，為缺鉻的老鼠補充鉻可增加胰島素的敏感性，幫助葡萄糖進入細胞被利用，進而達到降血糖的功效；隨後其他研究則發現，長期透過全靜脈營養注射營養素之病人，因為缺鉻較容易發生糖尿病；若適時給予補充，可以改善血糖、脂質代謝及降低體脂肪。

後來研究證實，鉻能透過增加胰島素受體數量、促進胰島素受體磷酸化，增強胰島素活性，使細胞外的葡萄糖主動進入細胞、提供能量。

相關文章：鉻功效｜減肥降血糖防心血管病 吃飯金菇蛋5類食物補鉻增肌肉👇👇👇

+ 3

補鉻就能降低血糖、改善糖尿病？

雖然過去研究指出鉻能改善血糖，但後來醫學界的研究結果卻有分歧；有研究發現鉻能降低第2型糖尿病患的糖化血色素及空腹血糖，但對於耐糖異常者（糖尿病前期患者）或血糖正常者則沒有效果；其他研究則發現，鉻能增加第2型糖尿病患的高密度膽固醇（好膽固醇），但對於減少低密度膽固醇或三酸甘油脂則沒有明顯功效。

由此可知，對於改善血糖及糖尿病的功效，目前仍需更多的臨床研究證實；因此，不建議用含鉻的營養品取代藥物或減少飲食控制；飲食及生活調整與藥物治療，仍是治療糖尿病的主要方法。

相關文章：【維他命】睡前服維他命B雜或致失眠 補充劑及魚油丸應飯後吃？👇👇👇

+ 9

糖尿病患需要額外補充鉻嗎？

基本上，只要飲食均衡就不易出現缺鉻的情形，所以糖尿病患們可先檢查營養是否均衡、有沒有適時攝取下列含鉻食物，或是透過抽血確認有無鉻攝取不足的情況，再決定需不需要補充。

根據美國國立衛生研究院的資料，成年男性每日建議攝取30~35微克的鉻，女性為20~25微克；懷孕及哺乳女性的攝取量則需調整至30及45微克。

相關文章：三高飲食｜高血脂易糖尿病脂肪肝 降血脂7種食物杏仁日吃幾多？👇👇👇

+ 15

哪些食物含有鉻？10大含鉻食物排行榜

富含鉻的食物包括肉類、全麥製品、糙米、堅果類、十字花科蔬菜及啤酒酵母，以下整理10個富含鉻的食物：

1. 提子汁1杯（約250毫升）：鉻含量7.5微克

2. 啤酒酵母1匙（約5毫升）：鉻含量3.3微克

3. 橙汁1杯（約250毫升）：鉻含量2.2微克

4. 牛肉85克：鉻含量2微克

5. 生菜142克：鉻含量1.8微克

6. 番茄汁1杯（約250毫升）：鉻含量1.5微克

7. 蘋果1顆：鉻含量1.4微克

8. 香蕉1根：鉻含量1微克

9. 番茄醬1匙（約5毫升）：鉻含量1微克

10. 全麥麵包1片：鉻含量1微克



延伸閲讀：

老人糖尿病3大地雷！阿公阿嬤這些禁忌要避開

糖尿病眼睛模糊看不見？視網膜病變要注意4症狀，及早就醫不失明！

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：糖尿病要補鉻？鉻的功效好處有這些，10大含鉻食物排行榜一次看】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」