糖尿病｜ 聖誕大餐恐成升糖陷阱？遵守3大飲食原則保持血糖穩定！

聖誕節普天同慶，當然要與親朋好友大快朵頤好好慶祝一番，而豐富滋味的自助餐更是不少人士節日聚會的最佳選擇。但對糖尿病患者而言，聖誕大餐無疑是「升糖陷阱」；面對各種煎炸肥膩的美食，一時之間無法「忍口」，加上進食過量，就會令血糖難大幅飆升，甚至會誘發不同併發症！難道糖友就註定要和美食絕緣？

現在，有一種更簡單的方法可以監測糖友的血糖，消除了痛苦的「篤手指」程序，每 5分鐘就會將讀數直接發送到手機上。大時大節想吃得健康精明，除了要慎選入口食物之外，亦可參考下列3大原則；再配合連續葡萄糖監控系統（CGM）了解血糖走勢適時作出調整，就可有效控制病情、保持血糖穩定。

豐富滋味的自助餐是不少人士節日聚會的最佳選擇。但對糖尿病患者而言，無疑是「升糖陷阱」。（圖片：Shutterstock）

節日美食危機處處 聖誕大餐成升糖陷阱

有小部分糖尿病患者或許存有誤解，以為服用降血糖藥「打底」後就可以隨意進食，無需再戒口；但事實上，藥物並不能完全處理由飲食不當而引起的血糖問題。因此，控制好食物的種類及份量才是關鍵。

說起聖誕大餐，主菜怎能缺少「火雞」？但有研究指，油炸後的雞腿卡路里將比烹調前暴升2倍；而過多的蛋白質、脂肪於代謝過程中更會轉化成醣類，令胰島素分泌減少，使血糖容易上升及持續更長時間。

不少中菜都會添加大量調味料及芡汁；而香濃醬料背後或蘊藏著高糖、高鈉的「美味陷阱」，過量進食不單令血糖上升，同時也會影響血壓及腎臟。所以在享用聖誕大餐時必須多加留意，應盡量避免這類型食物。經常出現的炒飯、意粉、麵包則屬於碳水化合物，含醣量很高；而多數作為配菜的南瓜、地瓜、馬鈴薯、玉米亦是澱粉，需謹慎計算並特別控制進食份量。另外，粥、老火湯等食物也不宜多吃。

經常出現的炒飯、意粉、麵包則屬於碳水化合物，含醣量很高，需謹慎計算並特別控制進食份量。（圖片：Shutterstock）

慶祝聖誕又怎可以缺少美酒呢？糖尿病患者應盡量避免選擇糖份較高的啤酒，至於紅酒或白酒亦只可淺嚐；專家建議男士及女士每日可飲用不多於一個酒精單位，而一個酒精單位大約是83毫升葡萄酒（酒精含量為12%）。另外需要特別留意的是，由於肝糖製造減少或生長激素降低，會在飲酒後翌日早上有機會出現低血糖症。

紅白酒的酒精濃度相對較低，糖尿病患者能適量小酌。（圖片：Shutterstock）

果盤亦是必食之選，部分水果的營養價值高，如蘋果有「蘋果酚」，可抑制血壓上升；而且富含鋅元素，適量攝取1-2份能有助增強抵抗力。但由於所有水果都含有天然的果糖，有些含糖量更偏高，因此大量進食仍是會導致血糖快速飆升。

對抗糖尿病｜節日慶祝不可胡亂吃 切記遵守3大飲食原則

1. 留意飲食順序

面對聖誕大餐，糖尿病患者不妨先選擇高纖維食物，即是蔬菜類；繼而「進攻」魚生、海鮮或肉類等；等約七分飽後，再吃澱粉質，甚至可以蒟蒻、豆類來替代，最後才吃水果和甜品。把握進食順序，有助減低血糖飆升情況。



2. 選擇健康烹調方法

如在家中自製派對小食，應盡量避免煎、炸、炒，改為蒸焗的方式更好；同時亦要小心使用加工處理過的調味料，如茄汁、蠔油等；更可以天然糖代替白砂糖以減少攝取。



3. 盡量「少食多餐」

節日多聚會，暴飲暴食情況易令血糖超標；如糖尿病患者同一餐中吃得過飽或過少。會使血糖水平有較大波動。建議應定時定量進食，少食多餐；如有需要，亦可按個別情況在正餐之間加入1-2件健康小食飽腹；才能維持穩定的血糖水平。



糖尿病患者節日慶祝要遵守3大飲食原則。（圖片：醫師Easy）

養成日常好習慣 2招保持血糖平穩

1. 多做運動避免體內醣類積累

平日除了注意飲食，糖尿病患者亦要勤做運動來消耗多餘熱量、加速新陳代謝及控制體重，才能有效穩定血糖。有些糖友本來生活模式較為靜態，如果一下子運動強度太高，身體未必能夠承受。所以建議新手可以循序漸進，由「餐後散步」、「上落樓梯代替乘升降機」這些小改變開始。當身體適應後，便可嘗試每星期做最少150分鐘帶氧運動，如：跑步、游泳、踏單車等。長期鍛鍊不單能讓身體的肌肉量增多、代謝處理血糖的能力變好，更能避免體內醣類積累，進而降低血糖值的波動起伏。

*另外，患者或要小心運動後出現低血糖現象，即血糖低於4mmol/L，而感到頭暈、視物模糊、手震或乏力等；建議進行長時間運動前，應進食少量「低升糖指數」食物如一小包梳打餅乾，有助保持血糖穩定。但無論運動前後，亦必須檢查血糖水平，以確保調校至適合自己的運動量及強度。*

糖尿病患者平日亦要勤做運動來消耗多餘熱量、加速新陳代謝及控制體重，才能有效穩定血糖。（圖片：Shutterstock）

2. 經常留意血糖指數變化

透過定期監測，糖尿病患者可隨時查看血糖數據，就可準確得知進食前後的血糖的變化，以判斷自己有否「食多咗」或「食錯嘢」，特別是節日慶祝活動期間；進而針對個人的飲食習慣作出適當修正，同時也能作為醫生調整藥物劑量的參考，百利而無一害。持續關注血糖水平的走勢，亦可有效避免糖友因血糖高低起伏過大而引致多種危險的併發症。

最理想的空腹血糖值指數應介乎 5-6 mmol/L，餐後2小時為8mmol/Ｌ或以下；如患者的空腹血糖值介乎6-8mmol/L，餐後2小時不多於10mmol/L也屬可接受水平。但最好要配合定期的抽血測試，才能更全面監察糖尿病情。

透過定期監測，糖尿病患者可隨時查看血糖數據，就可準確得知進食前後的血糖的變化。（圖片：醫師Easy）

Dexcom G7有助監控血糖 假期、節日亦可吃得開懷

美國Dexcom G7連續葡萄糖監測系統採用嶄新的感應式設計，無須刺穿手指皮膚（即俗稱的「篤手指」）去採血，就可精準提供即時血糖讀數並記錄結果，使監察血糖變得更全面而方便。一體式感應器纖薄小巧，大大提升監測血糖的舒適及方便程度。Dexcom G7更可連續使用10天+12小時，就算身處大時大節聚會派對，糖尿病患者都可隨意用手機和智能手錶瀏覽葡萄糖數據，即時調整飲食習慣；更在患者葡萄糖超出或低於特定水平時發出警告，有效控制病情，日常更加安心。

Dexcom G7更可連續使用10天+12小時，就算身處大時大節聚會派對，糖尿病患者都可隨意用手機和智能手錶瀏覽葡萄糖數據．（圖片：Dexcom）

節日慶祝當然少不免，但品嘗美食之餘，患者亦要格外留心食物選擇和份量控制；更需時刻監測血糖水平適時調節飲食，避免血糖飇升或高低起伏過大而出現併發症，自然吃得開懷！

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