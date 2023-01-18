服藥須知｜藥吃太多傷胃傷腎？醫生解3大迷思　2種飲品先喝防胃痛

長輩因為跨科、跨院看診，常有重複吃藥、未遵醫囑用藥、怕吃過量傷身等問題。臺北市立聯合醫院家醫科醫生侯君穎表示，銀髮族吃藥最擔心的三大盲點為「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」醫生會視患者情況避開特定藥物，若患者真的很擔心，可先喝點牛奶墊胃，或避免空腹服用即可。



老年人用藥常見問題包括：多種藥物併用、藥物不良反應、沒有正確服藥、發生交互作用、重複用藥、吃錯藥等等。

根據台灣衛福部資料，老年人平均患有 1.4 種慢性病，用藥量是一般人的5倍，吃錯藥的機率較於一般人多7倍；健保署2018年統計，有重複用藥情況者，60歲以上老年人佔65%，70歲以上則近40%，不僅對健康無益，且造成健保資源負擔。

相關文章：高血壓｜一天忘吃藥需補吃？血壓藥、膽固醇藥不用 這藥卻要小心

+ 10

狀況一：怕吃藥有毒又傷身

長輩吃藥常問的刻板印象包括「這個藥會不會傷胃？」、「我吃這個藥會不會傷腎？」、「吃藥三分毒！」侯君穎表示，現在藥物已經沒有嚴格限制一定要飯前飯後吃，且醫生會視病患情況開藥，若已知胃不好，會避開特定藥物，患者基本上不用太擔心。若長輩仍然沒安全感，可以先喝牛奶或豆漿墊胃即可。

狀況二：跑遍醫院重複用藥

長輩用藥的另一個突出問題是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，每出一個問題就掛一個科，而且為了求得最好的治療，跑遍各大醫院專科，結果領取了各種顏色的藥物。她提醒，長輩若已在不同科別領取藥物就別重複吃，也可將服用藥物交由醫生檢視，可避免重複用藥對身體產生危害。

侯君穎以胃藥舉例，有些藥物原理是在胃壁形成保護膜，有的是減少胃酸分泌，無論哪一種，吃過多可能會形成依賴性，甚至阻礙其它藥物與營養素的吸收。

狀況三：掛號「看個安全感」

侯君穎表示，有些慢性病長輩沒大病也天天到醫院專科門診報到，總覺得「看到醫生病就好了一半。」像此類情況的長輩，其實身體狀況尚屬穩定，不需要在門診從早上等到晚上，只要定期至診所拿藥、有突發問題再到醫院即可。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

鎮痛貼｜錯誤使用可傷肝腎 每次2片為限 長服2種藥物不宜使用

+ 16

銀髮健康｜藥物該否放雪櫃？3大錯誤擺放方法 或受潮、影響藥性

+ 10

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」