護胃飲食｜胃酸倒流宜忌食物清單　營養師教避免吃宵夜防火燒心

現代人作息不定、工作繁忙，長久下來就容易有胃酸倒流的問題，典型症狀是胃酸過多從胃逆流上來，刺激食道黏膜，造成發炎、潰瘍，甚至有食道癌的風險。台灣營養師程涵宇特別分享完整版的「胃酸倒流」宜忌食物清單，什麼可以吃、什麼避免吃、還有什麼時候吃一次通通告訴你。



台灣營養師程涵宇在Facebook粉專以及部落格發文，表示有胃酸倒流症狀的人非常多，當胃酸從胃逆流上來造成口腔有酸水或胸口灼熱感，也就是俗稱的「火燒心」，一旦胃酸倒流的頻率增加，除了影響睡眠品質外，也會刺激到食道黏膜，造成發炎、潰瘍，長期嚴重的發炎的話，甚至會有食道癌的風險；所以除了檢查、藥物治療之外，了解什麼食物可以吃、什麼食物避免吃、還有該在什麼時候吃都非常的重要。

胃酸倒流宜忌食物清單（按圖👇👇👇）

+ 10

台灣程涵宇營養師認為有胃酸倒流的人，在飲食上要把握均衡、低脂、高纖3大原則：

碳水化合物

✔選擇全穀根莖類，例如薯仔、番薯、糙米、燕麥等都是高纖的好來源，高纖食物能夠減少胃酸倒流風險。

✘避免精緻同時又是高脂肪的澱粉類食物以免加重症狀，像是炸薯條、鬆軟的肉鬆麵包、菠蘿麵包。

蔬菜

✔大部分蔬菜葉菜類、綠色蔬菜、青瓜等都沒問題！

✘避免生大蒜、生洋蔥、辣椒（有些人吃這些食物胃酸倒流灼熱感會加劇）。

相關文章：胃酸倒流｜每餐七分飽仍未紓緩不適？減肥、戒甜食7招降復發風險👇👇👇

+ 3

水果

✔選擇非柑橘類水果，例如香蕉、蜜瓜（又名香瓜）、桃子、梨，比較不容易引發逆流症狀。

✘如果常常嘔酸水，要避免像是柑橘類橘子、檸檬、柚子、西柚，柑橘類果汁像是橙汁、西柚多多，這種看起來很清爽健康的柑橘類水果其實是不適合胃酸倒流的人喔！

蛋白質

✔瘦肉、海鮮、豆類、豆漿都OK，脂肪含量低的食物可以減輕胃酸倒流的症狀。乳品以脂肪低的優先選。食物的烹調方式也重要，多以水煮、清蒸優先。

✘高飽和脂肪的肉類建議避免像是肥肉、五花肉、百頁豆腐等。

油脂類

✔選擇健康脂肪。

✘飽和脂肪像是牛油、豬油、雞油、雪糕、乳酪抹醬、忌廉芝士。

香辛料

✔生薑可以幫助抗發炎還能助緩解胃酸倒流，喝些薑茶也不錯，記得不要加糖。另外蔥、芫荽都可以正常吃沒有問題。

✘避免辣椒、胡椒、薄荷。

相關文章：胃酸倒流｜改善火燒心胸口灼熱！按摩養胃4大穴道提升胃健康👇👇👇

+ 8

其他

✔除了水以外，無糖豆漿、低脂肪的鮮奶、植物奶像是燕麥奶是可以的，想要多一些變化洋甘菊茶也很OK。

✘避免喝酒、含糖飲料及朱古力。咖啡、茶的話見仁見智，目前研究正反兩派都有，如果喝了咖啡、茶會感覺明顯更不舒服就不要喝！

程涵宇營養師最後也提供飲食照顧上的2個小撇步：

✅適量及吃的時間是關鍵，若是有時候真的很需要吃一些像是朱古力這種能夠安慰自己的食物，記得早一點吃，避免晚上甚至睡前吃。

✅避免宵夜及睡前吃零食。

延伸閱讀：

常玩手遊壓迫神經練成「鷹爪手」！ 醫檢查大驚：手指竟「嚴重變形」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」