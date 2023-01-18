冬日護膚｜手指脫皮乾裂點算好？3招減少油脂流失預防皮膚乾燥

冬天一到，不少人容易手脫皮、乾裂，尤其是經常需要碰水的家庭主婦和廚房員工；到底手指乾裂脫皮該怎麼辦？為什麼冬天容易手指乾裂？手指乾裂要擦什麼？《Hello醫師》一次為您解答！

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



冬天手指乾裂原因：皮膚乾燥、缺乏油脂

皮膚表皮有4層組織，最外層是角質層，是保濕的第一道防線；角質層的結構如同一道磚牆，由磚塊（角質細胞）與水泥（脂質）堆砌而成。

手指脫皮、乾裂怎麼辦？必備3招改善（按圖👇👇👇）

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正常情況下，角質層能抵禦外來刺激物質、保護皮膚，不讓底部的水分流失，保持皮膚彈性濕潤；然而，天氣變冷時，皮膚的血管會收縮，使汗腺和皮脂腺的分泌減少，外加上空氣濕度降低，導致皮膚的油脂變少、水分快速流失，引起皮膚脫皮、乾裂。

若皮膚已處於乾燥的狀態，又經常碰水、洗手或消毒，就會讓油脂、水分消失得更快，使手指嚴重乾裂、流血，更可能演變為缺脂性濕疹（又稱冬季癢、乾燥性皮膚炎）或富貴手。

手指脫皮、乾裂怎麼辦？

手指脫皮、乾裂的改善方法有2個重點，以下分別說明：

1. 減少油脂及水分流失：避免頻繁碰水或接觸刺激性物質

2. 重建保濕防線：擦護手霜和藥膏，加強保濕及保護皮膚



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3招減少油脂流失，改善手指脫皮、乾裂

1. 戴手套：從事需要碰水的家事或工作時，記得戴防水手套；若已嚴重乾裂脫皮，可先擦凡士林或護手霜，戴上一層棉手套後，再戴防水手套，增加保濕效果。

2. 使用低刺激性物質：避免使用鹼性或清潔力過強的化學用品，例如洗手乳、沐浴露、洗潔精或洗衣液。

3. 濕洗手比乾洗手好：酒精或含有酒精的乾洗手用品，不只會去除手部油脂，也會減緩傷口復原速度；建議以濕洗手代替乾洗手，並於洗完手後將水擦乾，避免水分蒸發，將表皮水分一併帶走。

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手指裂開要擦什麼護手霜、藥膏？

輕微的手指乾裂，例如關節處或局部地方裂開，通常只要避免皮膚繼續受損，並勤擦護手霜，乾裂就會逐漸改善，但若已演變為濕疹或富貴手，就需看診、使用外用藥膏治療；醫師可能會開立含有類固醇或尿素的藥膏，減緩發炎及增加保濕效果。

每個人膚質和皮膚受損程度不同，適合的護手霜也不同，建議以「擦了不會過度油膩，也不會馬上變乾」作為選購標準，並盡量選擇成分單純、無色素或香料的護手霜，以減少手部刺激。

護手霜最佳的塗抹時機有2個：

- 每次洗手或碰水後：手部油脂最少，最需要滋潤的時候。

- 睡覺前：手部皮膚修復的時間較長。



每次塗抹時，僅需擠出一個指節的份量，並充分搓揉，讓手指皮膚完整吸收。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：手指脫皮、乾裂怎麼辦？3招預防皮膚乾燥！護手霜這樣用才有效】

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