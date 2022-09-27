護膚｜晝夜護膚順序大不同！一文看清不同膚質保養方法、注意事項

你平常有臉部保養的習慣嗎？為維持良好膚況，不少人每天勤於使用各式各樣的保養品，但即便花費許多時間和金錢在保養皮膚，若因保養步驟和方法錯誤，不僅效果不如預期，甚至還可能長出惱人痘痘或引發皮膚過敏。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師R



究竟該如何正確進行臉部保養，才能維持良好膚質？白天與晚上的保養步驟又有哪些差異？快跟著《Hello醫師》一起了解臉部保養的正確步驟吧！

如何保養皮膚才正確？（按圖👇👇👇）

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如何保養皮膚才正確？臉部保養的關鍵在於膚質

想要保持水潤透亮的好膚質，除應攝取充足水分，促進血液循環，也需因應不同膚質，選擇合適皮膚保養方法。

尤其臉部是每個人最重要的門面，在臉部肌膚保養上更得多花點心思，以下將分成乾性、油性、混合性及敏感性膚質，為大家分別介紹建議的保養方法及注意事項：

1. 乾性膚質

乾性膚質較缺乏足量皮脂保護肌膚，導致肌膚角質層容易受損，不僅皮膚摸起來偏乾，也易受到外來刺激而出現發紅反應。

因此，建議乾性膚質者每天可使用2~3次保濕產品，並避免用熱水或標榜清潔力強的洗面乳清洗臉部，以免帶走過多油脂，反而造成皮膚愈洗愈乾燥，甚至引發皮膚過敏。

5個問題判斷你是不是敏感性肌膚（點圖放大👇👇👇）

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2. 油性膚質

與乾性膚質相反，油性膚質者的臉部會分泌大量皮脂，讓人變得油光滿面，但由於油脂的阻隔，保養品無法直接穿透皮膚表層，所以在使用保養品前，最好先用洗面乳與吸油面紙去除多餘油脂為佳。

油性肌膚者在選用洗面乳時，建議可以含有水楊酸或過氧化苯成分的控油洗面乳為主，以防青春痘生成。

另外，許多人可能認為油性肌膚根本不需要保濕，實際上並非如此，油性膚質者仍可在早上及中午各塗抹1次，含有防曬成分且不會阻塞毛孔的保濕產品，亦可於晚上適量使用內含A酸的凝膠或精華液，以改善皮膚細紋，並減少長出青春痘的機會。

3. 混合性膚質

香港與台灣有不少人是屬於混合性膚質，通常是指臉部T字部位較油膩，臉部周遭卻偏乾，建議在清洗臉部時，需特別注意T字部位的清潔，並加強保濕。

此外，隨著年紀增長，皮脂腺分泌也會跟著減少，所以不少年輕時為油性肌膚者，年紀大時就逐漸轉成乾性膚質，容易在冬天出現乾癢症狀，建議可適量塗抹乳液、凡士林或其他保濕產品，以維持皮膚濕潤。

4. 敏感性膚質

敏感性膚質主要可分成青春痘、酒糟、刺痛、過敏4種亞型，當敏感性皮膚受到刺激或過敏時，最好只用清水洗臉，避免保養品中複雜的成分，侵入受損皮膚，造成二度刺激，必要時可以用含有甘油、神經醯胺等模擬皮脂成分的保濕產品來修復受損的保護層。

▼想皮膚健康可以吃什麼？（按圖 👇👇👇）

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白天、晚上保養方式大不同！正確的臉部保養順序一次看

想要讓維持健康又水嫩的肌膚，千萬別不分青紅皂白，把保養品直接往臉上抹，這麼做不只沒有效果，還可能引發其它皮膚症狀。

另外，並非所有保養品皆需早晚使用，而白天與晚上所採取的臉部保養步驟也不盡相同，因此不妨依照下列臉部保養順序，讓皮膚變得既水嫩又健康：

1. 白天臉部保養步驟：洗臉＞精華液＞乳液＞防曬乳

早上進行臉部保養時，應先用微涼水洗臉，將臉部殘留污垢清潔乾淨，保持毛孔暢通，防止皮膚遭到細菌感染，並調節皮膚酸鹼值，以利後續塗抹保養品的吸收。

洗完臉後，皮膚原來含有的水份容易因此而流失，所以應即時補充精華液等內含保濕成分的產品。除此之外，在上精華液之前，可使用未含酒精的化妝水，以達到短暫收斂皮膚毛孔及補水的作用，但塗抹化妝水並非必要步驟，僅需適時使用精華液進行保濕即可。

在進行臉部保濕後，可再使用乳液，提供皮膚適量油脂、形成保護膜，以抑制水分及養分流失，並可視個人膚質需求，塗抹日霜或眼霜，協助肌膚保水。

由於皮膚經紫外線照射後，會促使黑色素生成，不僅容易被曬黑，還會加速皮膚老化、長出皺紋及黑斑，甚至提高罹患皮膚癌的風險。因此，建議民眾在出門前應做好防曬，塗抹防曬乳、噴霧等防曬產品，才能徹底做好臉部保養，減低紫外線威脅，維持白皙透嫩好膚質。



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2. 晚上臉部保養步驟：卸妝＞洗臉＞精華液＞乳液

不僅是平時有化妝的民眾，若因工作之故需經常身處易沾染油污的工作場所（如加油站、修車廠、餐廳廚房）者，也應在洗臉之前，使用卸妝產品，去除臉上髒污。

若未先卸妝就直接洗臉，便不容易將沾附在臉上的化妝品、防曬乳或油污清洗乾淨，而易長痘痘或粉刺。

與白天保養皮膚的步驟相似，晚上洗臉後的保濕工作也不可輕忽，才可有效幫助肌膚鎖水。除了可塗抹精華液、乳液外，也可透過敷面膜及擦拭化妝水，達到臉部保濕及收斂的作用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：臉部保養有訣竅！跟著正確臉部保養步驟，養成水嫩透亮】

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