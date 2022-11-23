護膚｜天冷洗手水溫不能過高？專家教護手霜2秘訣雙手變得水潤

秋冬寒風陣陣吹來，加上防疫需要時時噴酒精、勤洗手，當手部乾燥、粗糙，或過度清洗時，肌膚很容易起皺或失去彈性，此時，許多人都會使用護手霜！然而，使用護手霜有什麼小秘訣？



台灣食品藥物管理署在食品藥物週報解析，造成手部肌膚乾燥、起皺原因很多，像是自然老化、過度清潔、接觸過多清潔劑、過度暴露在陽光下、抽煙等。

因此想要維持手部肌膚柔嫩，可留意洗手時的水溫、塗抹護手霜、適度去角質、防曬、讓手部休息及補充水分等方式來保護雙手。

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天冷洗手水溫不能過高

首先洗手時建議用微涼水洗手，因為水溫過高容易將皮脂洗掉、破壞肌膚屏障，洗完手後可使用護手霜讓手部獲得滋潤，並減少水分流失。

必要時手指關節處可以適度使用磨砂膏等產品去除老廢角質，開車或騎電單車時建議戴袖套、塗抹防曬劑，避免紫外線造成的傷害。此外，別讓雙手過度操勞，記得要適度休息，每日喝足2000c.c.白開水，補充一日所需。

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洗手完別忘擦護手霜

台北國泰綜合醫院皮膚科主治醫師俞佑說，其實「頻繁的清潔皮膚」，對皮膚本身就是一種傷害。特別是酒精，因為揮發的時候同時還會把水分帶走，加上它本身就有很高的「去油力」，等於一次就帶走了2個皮膚的屏障。

而不只是酒精，肥皂洗手也會有類似的問題，俞佑說，尤其是含有皂鹼、界面活性劑等鹼性的肥皂，因為會破壞皮膚原本的「弱酸性」，所以也讓原本的菌叢沒辦法正常的生長，記得洗手或消毒完可以擦護手霜保濕。

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使用護手霜牢記2招

台灣食藥署提醒，市售護手霜產品的成分與乳液、乳霜相似，常見添加油脂、臘、脂肪酸等油性成分，以及水、多元醇、水溶性高分子等水性成分，再輔以乳化劑、防腐劑、色素、香料及功能成分等，主要用途為保濕與滋潤手部肌膚。

在塗抹護手霜時，台灣食藥署分享二個小秘訣：一是「弄濕雙手再用護手霜」，像是洗完手後，可趁著手部微濕的情況下擦護手霜；如果雙手感到乾燥時，可先稍微沾濕再擦上護手霜，較易推開塗抹。

二是「睡前擦護手霜並戴手套」，睡前擦上護手霜，並戴上棉質手套睡覺，可避免護手霜沾到床單或棉被，起床後雙手也會變得又嫩又漂亮！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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