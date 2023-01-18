海參｜降三高緩衰老 海參7大功效 兩種人不適合吃 附烹調小貼士

臨近新年，家家戶戶都開始辦年貨，少不得的當然是參茸海味等滋補品。其中，海參可以說是「進補之王」，不但營養價值高，而且性質溫和，補而不燥、滋而不膩，適合任何體質人士每日食用，有助長期養生保健。



海中人參 營養價值高

海參（又稱海鼠、海青瓜）是一種棘皮類動物，多在水溫較低的海底生存。海參的食療作用亦媲美人參，所以又有「海中之參」的美譽。以胺基酸為例，海參便含有十八種胺基酸，當中包括人體無法自行生成的「必需胺基酸」﹐有助增強並鞏固免疫系統，預防多種疾病。除了胺基酸，海參所含的硫酸軟骨素亦有助預防和治療血栓性疾病。

中醫認為海參能滋陰補血，能改善女士體虛問題，令面色紅潤及髮質健康，在懷孕前後亦可食用海參，用作養胎及產後調理。男士方面，海參中的精胺酸則是男士保建的重要元素，有效補腎益精，能改善並預防中年常見的脫髮、前列腺問題。

按圖了解如何揀海參？

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海參的健康益處

1. 降血糖、降血脂，預防心血管疾病



海參含有岩藻多醣可降血脂，抑制血液凝結，醫學上也認為高血壓、高血脂、冠心病、肝炎患者及中、老年人，長期堅持食用海參，對緩解病症和治療有良好效果。

2. 延緩衰老



海參中的多種營養元素，都具有延年益壽、消除疲勞等功能，海參中的精氨酸等元素還具有促成人體細胞再生和機體損傷修復的能力。經常食用海參會讓您煥發青春，延年益壽。

3. 調解、改善和預防心腦血管疾病



經常食用海參可以調解、改善和預防心腦血管疾病的發生，起到清洗腦血管的作用，並對心腦血管的硬化及炎症有顯著改善。增強心腦血管的彈性，解除心腦血管痙攣，舒張心腦血管血流，促進側枝循環的建立。

4. 補腎益精、滋陰養血



海參中的精氨酸是構成男性精子細胞的主要成分，且具有調節性激素的功能，而海參又恰恰是“精氨酸的大富翁”對治療陽萎、腎虛有特殊功效；海參中的釩、磷、鋅、錳、硒、鎳等元素都對人體多種生理活動，對促進性功能的提高有很大的幫助。

5. 增強機體免疫力



因為海參中所含豐富的蛋白質、多醣、皂甙、精氨酸等是人體免疫功能所必需的物質，所以食用海參不僅能增強和調節機體的免疫力，而且有明顯的抗疲勞作用；同時海參中的菸酸、牛磺酸、鉀、鎳等營養素都具有快速消除疲勞，恢復體力，調節神經系統的功能。

6. 生血養血、促進鈣質吸收



中老年人隨著年齡增長，身體機能老化，骨質疏鬆、造血能力不足等都是困擾著中老年人的問題之一。海參角蛋白具有促進紅骨髓造血功能的功效，堅持食用海參可有效改善貧血狀況。海參作為海底生物，其體內含有豐富的海洋天然活性鈣質成分，在補鈣方面的效果是其他食物所無法比擬的。

7. 抗炎和抗癌



海參含有苯酚（phenol）和類黃酮等抗氧化劑，可以對抗自由基。自由基是一種由新陳代謝，或外在因素如輻射、紫外光等引起的不穩定份子，它們會令細胞氧化、引致衰老、炎症和腫瘤形成。抗氧化劑有助預防體內炎症和改善細胞老化的問題，研究表明，在海參中發現的三萜二糖苷（triterpene diglycosides），一種黏多糖，更可抑制乳癌細胞、前列腺癌細胞和皮膚癌細胞的擴散和生長。另外，海參富含與硫酸軟骨素（chondroitin sulfate）結構相似的化合物，硫酸軟骨素是在軟骨和骨骼組織中的重要成分，對患有骨關節炎等疾病的人有益。

點擊下圖了解浸發海參的步驟︰

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海參禁忌

雖然海參性質溫和，但仍有兩類人不適合食，否則可能進補不成，反受其害。

服食薄血藥人士



由於海參含具抗凝血特性，可以稀釋血液。服用薄血藥人士食用前應詢問醫生意見，因為海參有機會影響薄血藥的藥效，增加出血風險。

痛風/高尿酸血症患者



海參含有飄呤(purine)，會提升尿酸水平，高尿酸血症或痛風患者不適宜多食，會引起尿酸沉積，導致關節腫痛發炎。

海參烹調小貼士

營養師指，由於海參本身營養豐富，但在作為餐館或賀年菜式時，通常會加入過多調味料如蠔油、鹽、豉油、辣椒油等調味料炆煮，令海參變得高脂及高鈉。建議選用薑、蔥、蒜、芫茜等天然食材來調味。另外，海參容易吸油，如果跟高脂、高鈉的肉類一起烹調，例如臘味、豬手、腩肉、動物皮層等一同烹煮，容易攝取過量脂肪。海參適宜配搭低脂的食材，如去皮雞腿、豆腐等，亦可與高膳食纖維的蔬菜類一同烹調，避免以高油煎炸的方式烹調。

另外，海參含有一種叫皂苷(saponin)的毒素，過量吸收有機會造成中毒，如嘔吐、嘴唇麻痺、腹痛等，不宜一次過大量進食。

（參考資料：Healthy Matters）