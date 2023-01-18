大寒‧二十四節氣｜迎接大寒旺大運 解構6大禁忌 附養生小貼士

本週五（20號）即將迎24節氣中最後一個節氣「大寒」，這也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分。近日，命理專家小孟老師在facebook專頁發文，分享迎接大寒禁忌與習俗。



命理專家小孟老師在facebook專頁發文，提醒迎接大寒的習俗與禁忌，做5件事可以養生旺運，也提醒民眾有6件事盡量不要做。

大寒如何養生旺運：

1.喝粥，喝熱湯



大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉.豬大骨.烏骨雞.鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃



大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3.睡前泡澡



外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡冷水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4.採購年貨



大寒節氣，大多與農曆年接近，因此古代人，開始在這個日子採買年貨，春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5.古人過往會以大寒節氣來預測下一年會如何？



大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

大寒禁忌：

除了養生旺運，小孟老師也提醒大寒的6個禁忌，包括：

1.切忌食生冷食物



大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2.大寒不宜過早外出



大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3.忌運勢動激烈



大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4.早睡晚起



俗話說“秋冬養陰”，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5.少喝酒



大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強



有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

養生小貼士

香港網站《中醫動》亦分享了迎接大寒的養生小貼士，包括：

貫徹冬季養生的原則，除了早睡晚起，輕量運動外，入睡前可以熱水浸腳，能促進腳部血液循環，提升睡眠質素，對預防腳冷和防病保健都有益處。一般浸腳水溫以40~50度為宜，浸至足踝，浸泡時間大概10分鐘，可邊浸邊加熱水以保持水溫。另外，適當地減少房事次數，以適應冬季養生「潛藏」的原則，以固護精氣。

而在飲食方面，冬季著重進補。但是過了大寒時節，順應季節變化，進補量應逐漸減少。反而要開始增添一些具有升散性質的食物，例如紫蘇葉、薑、蔥等食物，適當的進食少許辛辣的食物，除了有助防禦風寒邪氣的侵擾，亦為春天的來臨而作好準備。

（參考資料：facebook專頁小孟老師星座塔羅牌之清水孟、中醫動）