芫茜｜芫茜益處多多？降血脂血壓 為食療而生的植物 芫茜5大功效

「你喜歡芫茜嗎？」，突然被問到這個問題可能僧不知所措吧。相信很多人光是聽到芫茜的名號就會「耍手擰頭」，但你又是否知道其實芫茜是非常健康的食物。適逢冬季是芫荽盛產季節，營養師林雨薇就在facebook專頁上分享芫茜對身體益處。

芫茜，又名香菜，屬於一年生草本植物，是一種常用的香草。芫茜的葉呈羽毛狀，葉邊呈鉅齒狀，具有強烈的氣味。在中醫的角度上，芫茜藥性屬辛和温，有驅寒，溫中健胃，幫助消化等功效。芫茜可以增加糖原（glycogen）的合成，減低血液中的葡萄糖水平。芫茜還含有豐富的鉀質，有助降低血壓，以及降低體內的膽固醇水平。芫茜還含有豐富的維他命C及其他抗氧化劑，有助維持皮膚彈性順滑。

亞洲多國如，中歐、印度、中東國家的飲食也常出現香菜，然而香菜不只是食物還具有藥性，在歐洲藥典、中國藥典都有記載到香菜用作助消化、降血脂、降血糖等傳統食療保健用途。

芫茜的功效

整株芫茜，包含葉子、種子、花都是可食用的，但香菜各個部位所含的營養素仍不大相同。而在香港，料理上最常用到的就是香菜葉，成份著重其含有多元的植化素，植物固醇、類胡蘿蔔素及癸醛，這次針對香菜葉對身體益處整理出5大點，供大家參考：

1. 降低血脂



香菜葉包含多種植物固醇營養素，例如: 豆固醇(stigmasterols)、穀固醇(sitosterols)…等，其具有降低三酸甘油脂及膽固醇功用。植物固醇能減少小腸對膽固醇的吸收，增加膽固醇從糞便排出，減少膽固醇濃度升高。另外，豆固醇可透過抑制HMG-CoA還原酶活性，進而減少肝臟膽固醇合成，降低血液總膽固醇量。而香菜當中的多酚化合物可減少脂質過氧化，進而降低血脂過高，血液黏稠。

2. 提升身體還原保護力



研究發現香菜葉中有多種肉桂酸類物質(例如: 咖啡酸、阿魏酸、沒食子酸、綠原酸….等)，及類黃酮(flavonoid)，能增加身體重要抗氧化酵素SOD、Catalase、Glutathione活性，#幫助身體清除羥基自由基。

動物實驗中發現給予新鮮香菜汁，細胞抗氧化酵素活性增加，同時減少腦內脂質氧化，#對腦神經具有保護作用。而自由基侵襲，與增加罹患 #阿茲海默症、#癌症 等疾病息息相關。

3. 類似降血壓藥物作用



香菜葉中的槲皮素(Quercetin)、芸香苷(Rutin)、芹菜素(Apigenin)和木犀草素(Luteolin)…等黃酮物質，具抑制體內血管張力素轉化酶 (ACE) 作用，調控一氧化氮(NO)產生，其特性類似降血壓藥物(ACE inhibitor; 血管張力素轉化酶抑制劑)，對心臟保護作用，促進動脈舒張。另外，香菜具利尿作用，透過尿液水分排出過程，同時增加電解質流失，而調降血壓。

4. 減少肝臟脂肪堆積



香菜葉中的槲皮素，會透過影響肝臟細胞的Liver kinase B1(LKB1)，刺激AMP activated protein kinase(AMPK)活性，進而抑制肝臟脂肪酸合成酶(Fatty acid synthase, FAS)的基因表達，來減少肝臟脂肪酸合成，降低肝臟脂肪堆積。

5. 保護眼睛，增加視網膜色素沉積



香菜本身含有類胡蘿蔔素-葉黃素、玉米黃素，而香菜經乾燥製作而成的粉末香料相對新鮮的香菜有更高的葉黃素及玉米黃素，每100g乾香菜粉就有2.4毫克的葉黃素和玉米黃素。香菜粉因乾燥加工過程會揮發部分醛類化合物，所以味道相對淡雅清香，排斥吃香菜的朋友也能嘗試將香菜粉做調味料入菜，攝取營養，慢慢接受它。

林雨薇提醒，雖然香菜葉的營養豐富，但以上提的作用仍以動物實驗為主，實驗對象較少為人類，因此食用香菜，建議仍以日常食用勿過量攝取。

芫茜禁忌

雖然芫茜有豐富營養及多種功效，但有兩類人進食時仍要小心：

服用降血糖/血壓藥物人士



芫茜具有降低血壓和血糖功效，因此若在服用降血糖或降血壓的藥物，必須謹慎食用芫茜，以免令血壓和血糖過低而影響病況。

服用薄血丸人士



芫茜含有大量維他命K，有凝血作用，因此服用薄血丸人士不宜食用，以免影響薄血丸的功效。

另外，有些人會對芫荽葉或其種子產生過敏，食用會皮膚痕癢/出現紅色或白色的蕁麻疹，嚴重甚至會嘔吐、腹痛、氣促、血壓下降等症狀。

（參考資料：營養師林雨薇facebook專頁）