黑豆水營養｜消水腫降血壓膽固醇12好處　心臟疾病患者6類人不宜

黑豆水又稱黑豆茶，有消水腫、排便、提升氣色等功效，能幫助媽咪產後發奶，進而成為產後女性、久坐上班族間的健康飲品！然而，什麼人不適合喝黑豆水？喝黑豆水是否有禁忌？

文：曹嘉儀 資料查核：Hello醫師



《Hello醫師》為您揭開黑豆水的神秘面紗，了解黑豆水的成分、營養、功效及禁忌，學會做出最適合自己的黑豆水！

黑豆水功效、好處有哪些？（按圖👇👇👇）

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黑豆水是將黑豆乾炒後加熱水悶泡而成，黑豆水富含花青素、大豆異黃酮、大豆皂苷、維他命E、鎂及鉀等多種營養素。

黑豆水的功效與好處：

- 消水腫

- 有助排便

- 提升氣色

- 改善貧血

- 降血壓

- 降膽固醇

- 保護心臟

- 增加黑髮

- 預防青光眼

- 月經後調理

- 促進產婦發奶

- 改善經前症候群



黑豆種類：青仁黑豆、黃仁黑豆

黑豆依葉子的顏色，可分為「青仁黑豆」和「黃仁黑豆」兩種，一般黑豆水都是使用青仁黑豆製作而成。

青仁黑豆：適合浸酒及用於各種加工產品如黑豆粉、黑豆水（茶）、碳培黑豆及浸酒入藥、速食粉、藥材利用等

黃仁黑豆：適合於煮食及製造蔭油加工、蜜黑豆、豆鼓、味噌等用途。

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黑豆水可以每天喝嗎？

黑豆水好處這麼多，是否可以每天飲用？若是身體機能健康的族群，只需注意飲用量與時間，每天喝不成問題；但若身體本身有慢性病或懷孕初期等族群，就不建議飲用。

2重點記下來，黑豆水可以每天喝！

黑豆水的每天飲用量，建議不要超過每日飲水量的三分一，即每日大約500毫升的黑豆水最為合適。

1. 黑豆水每天飲用量：每人500cc以內

每日建議飲水量：30~40ml／每公斤

50公斤的女性：飲水量約為 1,500~2,400cc，故黑豆水的量約在500~800cc

70公斤的男性：飲水量約為 2,100~3,500cc，故黑豆水的量約在700~1,100cc

2. 黑豆水飲用時間：下午喝、睡前2小時避免

黑豆水建議可以在下午、傍晚時候飲用，但睡前2小時不宜飲用太多黑豆水。雖然黑豆水不含咖啡因，但本身具有促進代謝和利尿的作用，晚上喝太多黑豆水容易造成，頻尿，影響睡眠品質。

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黑豆水不可每天喝：這5種人喝黑豆水有禁忌

黑豆水（茶）雖然好處很多，其實某些族群是不適合常喝黑豆水或一次喝太多，像是懷孕、腎臟病或易脹氣等族群，如果喝過量容易引發副作用，所以在攝取黑豆時應該要特別留心。

以下族群飲用黑豆水前請諮詢醫師：

黑豆水禁忌1. 心臟、肝臟慢性病患者不宜

對於慢性心臟疾病或肝臟疾病等造成的水腫，不建議飲用黑豆水來改善症狀，容易造成反效果。

黑豆水禁忌2. 腎臟病患者不宜

腎臟病患者對鉀離子的代謝較差，黑豆含有豐富的鉀，飲用量或頻率過高會增加腎臟負擔，故不建議飲用。

黑豆水禁忌3. 易脹氣者不宜

容易脹氣者不適合喝太多「悶泡式」黑豆水，由於黑豆含有較不易消化的寡糖，喝太多會在消化系統中發酵產生甲烷，導致脹氣、放屁；不過，當黑豆浸泡在水中並煮熟，即可減少寡糖和其他難以消化的成分。

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黑豆水禁忌4. 初期懷孕者不宜

建議懷孕婦女避免喝黑豆水，因黑豆含有的天然雌激素，有助於血液循環，體質較敏感的孕婦可能會有子宮收縮的狀況，若孕婦想飲用黑豆水，建議先詢問醫生。

黑豆水禁忌5. 豆類過敏者不宜

黑豆與黃豆都屬大豆的一種，因此對黃豆過敏者不宜喝黑豆水。根據統計，全台灣大豆過敏者約佔0.1%，以孩童居多；過敏者服用大豆製品，可能會全身發癢、皮疹或紅腫，嚴重甚至引發嘴唇、眼皮水腫及呼吸困難等症狀。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：黑豆水可以每天喝嗎？黑豆水好處、禁忌、這些人不適合喝】

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