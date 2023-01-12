柑橘營養｜柑橘白絲勿剝掉！抗炎降血壓富含7大營養素日限吃多少?

冬天是柑橘盛產的季節，不管是茂谷柑、椪柑、砂糖橘、橙等，全都好吃又營養！不過橘子上面的白絲千萬別剝掉，營養師表示，白絲超級營養，含橙皮苷可抗發炎、降血脂，還有膳食纖維幫助控制血糖，不過因高鉀和含糖量高，腎病患者、控醣者要注意攝取量。



橘絡、白絡超營養 富含橙皮苷、膳食纖維

台灣營養師高敏敏表示，這季節的柑橘超好吃，而橘子上白色的絲，千萬別剝個精光，因為橘子白絲超營養，抗便秘之外還防感冒！白絲又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含橙皮苷（Hesperidin）具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用；還有含膳食纖維，除了增加咀嚼時間，也增加飽足感，還有助血糖控制。

柑橘營養成分分析（按圖了解👇👇👇）

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此外，柑橘營養好處多，含有以下成分：

1. 葉酸

是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之一，缺乏易感到疲累。

2. 膳食纖維

幫助腸道蠕動，使排便順暢。

3. 維他命C

增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收、保護呼吸道。維他命C和鉀可降低發炎機率。

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4. 鉀

利尿消水腫、調節高血壓。但建議一次吃1顆橘子就好，一天最多吃不超過2顆。

5. β-胡蘿蔔素

保護視野、鞏固皮膚黏膜健康。

6. 維他命B雜

消除疲勞、促進身體代謝。

7. 柑橘多酚

保護身體管路、降發炎。

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橘子營養價值分析 高鉀、含糖量偏高

高敏敏表示，1份橘子大約等於1顆156g、59大卡。以每100g的營養價值來說，含有：

- 熱量34大卡

- 膳食纖維1.5g

- 碳水化合物10g

- β-胡蘿蔔素343ug

- 維他命A 571I.U.

- 葉酸8.2ug

- 維他命C 25.5mg

- 礦物質鉀74mg

- 礦物質鎂8mg



要注意的是，雖然柑橘類超營養，但含鉀量跟含糖量偏高，建議高血糖、腎臟病病友、控醣者要注意攝取量。

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好的柑橘怎麼挑？

高敏敏建議，挑選椪柑要以果形完整、果頂凹下且寬廣的為主，拿起來有重量感，還有果梗部平、果皮清潔光滑、色澤均勻，這樣的柑橘果粒會充滿彈性。橙挑選則要果皮呈橙黃色、果實飽滿、充滿彈性、拿起來有重量感。茂谷柑挑選原則以果皮橙黃色、有光澤的為主，用手輕握要飽滿、有彈性，不能有皺縮、失水狀，還有果蒂不能脫落，這樣的茂谷柑果肉發育較充實、水分也較多。另外橘子皮也別急著丟掉，可以拿來除臭、清潔；過新年也不妨在家擺盆橘子，大吉大利之外，還能補充豐富營養。

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