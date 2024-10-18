舞茸功效｜助抗癌防糖尿吃1周降40%三酸甘油脂！日本JA推舞茸炊飯

舞茸（Maitake）是一種營養相當豐富的食材，更有「血管清道夫」的美譽，對於降血脂、預防血管硬化等都有莫大益處，並有助抑制乳癌等癌細胞生長。秋冬是吃舞茸的季節，日本全農（JA）就曾分享一個舞茸炊飯食譜，只需用電飯煲便一鍋到底做好暖笠笠、香噴噴又營養豐富的舞茸飯了。



舞茸灰灰啡啡，狀似珊瑚，拆開包裝時先傳來幽幽酒香，隨之而來的才是菌香。（鄧穎琪攝）

舞茸功效｜降血脂壞膽固醇 吃1周降40%三酸甘油脂

舞茸又名「灰樹花」，英文名源自日文「Maitake」，之所以稱之為「舞茸」，或許是因為其形態有如翩翩舞動的樣子。舞茸灰灰啡啡，狀似珊瑚，拆開包裝時先傳來幽幽酒香，隨之而來的才是菌香。有位日本相撲手花田虎上曾實試過，食舞茸1周後，體內三酸甘油脂*足足下跌40%，48歲的他終於將超標的三酸甘油脂值回復至其年齡層的正常水平。三酸甘油脂過高會導致血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風的風險。而舞茸中的多醣體β-葡聚糖有助降低血脂、總膽固醇及壞膽固醇含量，以減少腸道攝取食物中的膽固醇及脂肪。

＊三酸甘油脂又名中性脂肪，是血液脂肪的一種，當我們攝取的熱量超於身體所需時，其餘未被消耗的熱量就會轉化成三酸甘油脂，儲存於脂肪細胞。



花田虎上將舞茸加到日常料理中。（圖片來源：fujitv）

舞茸功效｜護心血管防糖尿 助抗乳癌

根據2013年一份醫學期刊《Journal of Medical Food》資料，舞茸當中的D-Fraction有助防止乳癌、抑制癌細胞生長。另有科學實驗證實，舞茸不但能抑制白老鼠體內的癌細胞生長，更可增加對抗腫瘤的細胞。此外，2015年美國的一份醫學論文，亦提到舞茸可降低白老鼠當中的血糖指數，從而推算出舞茸可預防二型糖尿病。整體而言，舞茸就是對心血管相當有益。

舞茸中的多醣體β-葡聚糖有助降低血脂、總膽固醇及壞膽固醇含量，以減少腸道攝取食物中的膽固醇及脂肪；另有指可抑制癌細胞、預防二型糖尿病等。（鄧穎琪攝）

舞茸食譜｜日本全農推介電飯煲舞茸炊飯

全國農業協同組合聯合會（全農）不時在Ｘ（twitter）分享各款蔬果食譜，大多看來十分美味。日本人愛食炊飯，早前全農就教自製簡易家常的電飯煲舞茸炊飯，「一邊煮飯時已聞到陣陣香氣，真的令人超期待，是完全不會失望的美味！」

電飯煲舞茸炊飯，還有丁點飯焦呢！（twitter：zennoh_food）

請按下圖睇舞茸炊飯做法：

1. 浸米30分鐘，再把水倒掉，加入1湯匙醬油、1湯匙料酒，再加少許高湯粉，加水到注水線。

2. 放上已撕開的舞茸。

3. 煮熟米飯，即成。



有人在帖文留言，指自己照著食譜做，覺得非常美味，煮了好幾次也吃不厭。有人大讚食譜簡易：「連不擅長做飯的我都做得來！」另外亦有網民提議加洋葱、油揚、牛油、栗子等，認為都是跟舞茸十分匹配的組合。

舞茸和栗子都是適合秋冬的食材。（twitter：g_blue_l）

資料來源：日本全農X（twitter）