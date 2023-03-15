癌症｜無緣無故出現不明瘀青？可能患血癌或肝脾出了事！

當冬季天氣寒冷，民眾外出穿著厚重大衣包緊緊，但脫掉衣物時，卻發現手腳露出青一片、紫一片的瘀青，手腳卻老是出現不明瘀青？醫師提醒，若身上常常出現不明瘀青，要小心凝血功能可能出現問題，務必要提高警覺。



台灣基隆長庚紀念醫院血液腫瘤科主任醫師王正旭指出，當受到外力撞擊，容易導致微血管破裂，使血液在皮下組織淤積，在皮膚表面形成瘀青、瘀血，一般瘀青約一周後就會消失。

但如果超過一周沒有消退，或者身體明明沒有碰撞，卻老是有瘀青出現就要提高警覺，很有可能是身體的凝血功能出現異常，例如患有自體免疫疾病者，如紫斑症、紅斑性狼瘡、白血病，都有可能造成身體容易出現不明瘀青。

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肝腎變差、吃心血管藥也易瘀青

除此之外，王正旭也提醒，例如肝腎功能不佳，例如肝癌、肝脾腫大，也會導致血小板不足，進而影響凝血因子的合成，而有長期洗腎的患者，也容易因為老化造成血管脆弱、反覆洗腎及使用抗凝血劑導致凝血功能受到影響。

平時如果長期服用特定藥物，例如心血管藥、血壓藥或心律不整等藥物也會對凝血功能造成影響。例如服用抗凝血劑，可以避免血栓、心肌梗塞，但同時也會降低血液的凝固能力，避免血塊形成，皮膚易出現不明原因的瘀青或出血點。

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身體常瘀青別濫吃保健品

另外瘀青常見一說法是「身體因為缺乏維他命C跟維他命K，平時只要補充保健品就可以防止或幫助瘀青消退。」王正旭表示，若未查明病因就吃下來路不明的保健食品，也容易會造成血管破裂，反而得不償失。

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如果要查明身體出現瘀青的原因，建議還是先到一般內科進行抽血檢查，或在一般診所家醫科進行診療，由於瘀青可能會涉及不同的病因，例如該轉介肝膽腸胃科、免疫科或血液腫瘤科，後續才能對症下藥，儘早獲得好的醫療照顧。

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