關節痛｜6旬婦曾跌傷　半年後右膝蛀洞難步行　4招保養膝關節

65歲的宋太太，半年前跌倒後走路和爬樓梯時，右側膝關節總是隱隱作痛，使用玻尿酸和高濃度血小板血漿（PRP）注射等保守療法，都未見改善，每天走路痛不欲生，症狀嚴重到日常生活都需要拐杖輔助。



後來到台灣嘉義長庚醫院骨科求診，發現是罹患「自發性膝關節骨壞死」，也就是俗稱的膝關節蛀洞，經人工膝關節置換手術後，手術當天即可下床走路，3天後出院，終於擺脫膝蓋疼痛與杵拐杖走路的黑暗人生。

嘉義長庚醫院關節重建科主任黃贊文表示，膝關節骨壞死的發生率不像髖關節股骨頭壞死的發生率那麼高，所以很容易被忽略，發生原因有可能是服用類固醇或酗酒導致，也有原因不明的，被稱為「自發性膝關節骨壞死」。

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65歲以上發生率近1成

自發性膝關節骨壞死發生率，女性、男性比率約3:1，主要發生的位置是膝關節股骨內髁，50歲以上的發生率約3.4%，65歲以上就升高到9.4%。

自發性膝關節骨壞死，在早期X光檢查可能看不出有明顯變化，常需要核磁共振或核醫骨頭掃描檢查才能確認，不過隨着病情進展，在後期X光可看到明顯的關節軟骨下的空洞（蛀洞） ，晚期X光會出現空洞塌陷合併關節炎等情況。

在早期X光上未看到空洞時，醫生會建議改善日常生活和工作的姿勢，減少蹲、跪、上下樓梯和負重，來減輕關節的壓力和負擔，並透過強化大腿肌肉力量，以及非類固醇消炎止痛藥來改善症狀。

保養膝關節的4個方法

1. 改善日常生活、工作姿勢

2. 減少蹲、跪、上下樓梯

3. 減少負重

4. 強化大腿肌肉力量



出現明顯空洞就須手術

但在X光出現明顯空洞時，就須考慮核心減壓手術、骨軟骨移植手術或自體軟骨細胞移植手術等方式，進入到晚期，X光看到關節軟骨下的空洞塌陷合併關節炎，則可採取部分人工膝關節置換手術。

自發性膝關節骨壞死的治療與病程息息相關，早期治療可以避免嚴重的後遺症，建議若發生膝關節嚴重疼痛，且經過保守治療仍無明顯改善時，應再做進一步評估，才不會錯過最佳治療時機。

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