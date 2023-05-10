退化性關節炎｜吃鈣片不能改善軟骨健康？醫拆解補鈣護關節炎迷思

71歲有「最靈活胖子」美譽的武打明星洪金寶曾因退化性膝關節炎而手術；64歲的台灣「歌仔戲大師」、「明華園」當家台柱孫翠鳳多年來辛勤練習、演戲也造成她累積不少損傷，也曾因退化性關節炎而進行手術；台灣8點檔女星梁佑南甚至50歲不到就確診罹患退化性關節炎。



許多人以為，退化性關節炎應該多補充鈣質、膠原蛋白，或葡萄糖胺等營養成分，不過台大醫院復健部主任陳文翔指出，鈣質並不能改善退化性關節炎！他也為大家一一破除這些迷思。

退化性關節炎常見症狀（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：退化性關節炎｜蹲下後就站不起來？醫揭6症狀女性停經後較易罹患

根據衛台灣生福利部統計，台灣人膝關節退化的盛行率約15%，大約有350萬人飽受關節疼痛之苦，以58歲以上長者來說，每5人中就有1人有關節退化問題；到了70歲以上，則更有70%以上長者罹患退化性關節炎，其中女性患者較多於男性。陳文翔主任表示，退化性關節炎是一種不可逆轉的，關節軟骨漸進性破壞的疾病，治療方式除了注射玻尿酸，口服抗發炎藥之外，還包括非藥物治療，例如減重、物理治療及運動等，但臨床上遇到最多患者詢問的問題是：吃什麼可以改善退化性關節炎？

改善退化性關節炎迷思（按圖看清👇👇👇）

+ 10

補鈣補骨質 但不能改善關節疼痛

1. 鈣質

很多人覺得，退化性膝關節炎要吃鈣片，其實這個觀念是錯的！鈣質是骨頭的成分，軟骨裡並沒有鈣，骨質疏鬆需要補充鈣質，但膝關節炎是骨頭關節面的軟骨破壞了，因此補鈣是沒有用的！補充鈣質並不能改善關節發炎的問題。

2. 葡萄糖胺

含葡萄糖胺的藥品，也就是「鯊魚軟骨粉」，是目前很流行的藥物，美國食品藥物管理局把它當成健康食品。動物實驗認為它可以抑制關節炎的惡化，減少膝關節疼痛，但它能否生成軟骨或增加關節強度？臨床療效還沒有完全確定，台灣健保也自2018年取消這類藥品的給付，民眾必須自費購買。陳文翔主任提醒，這類含葡萄糖胺的保健食品在市面上有不少仿藥、偽藥，使用者購買時要謹慎。

相關文章：關節炎｜蔥蒜活血鯖魚合桃抗炎4類食物護筋骨 洋蔥芥蘭潤滑關節?👇👇👇

+ 11

吃膠原蛋白顧筋骨？沒那麼簡單

3. 膠原蛋白

許多人以為，骨骼和關節軟骨裡有大量的膠原蛋白，吃膠原蛋白可以改善退化性關節炎，因而刻意吃豬皮、豬腳或膠原蛋白食品，希望可以「顧筋骨」。但陳文翔主任表示，從食物中補充膠原蛋白的機制並不是那麼單純！因為口服膠原蛋白會在消化道消化成最小胺基酸後才被人體吸收，因此食物或保健食品中的膠原蛋白幾乎無法直接吸收。

4. Omega-3 建議攝取天然食物

另外，坊間還有一些說法，認為服用Omega-3補充劑可以預防退化性關節炎，主要是Omega-3的2大關鍵成分EPA及DHA有助於消炎及強化關節，可提高關節靈活性，從而抑制關節疼痛及僵硬。但這些研究都僅止於動物實驗，臨床療效還有待證實；而且，許多天然食物，像三文魚、鯖魚、吞拿魚等，或植物類的椰菜花、黃豆、豆腐及核桃也含有Omega-3，會是對人體更好的營養來源。

相關文章：退化性關節炎｜老年人先有關節炎？關節保養3要點多吃一類食物👇👇👇

+ 4

陳文翔主任表示，關節的保養並不是透過吃這些營養補充品或保健食品就可以達到目的，除了日常的營養均衡之外，更要注意避免關節過度承受壓力或磨損，避免劇烈運動造成傷害，或因肌肉流失而讓關節的負擔增加；平時養成運動習慣，鍛鍊良好的肌力也能幫助支撐人體從事各種活動。

延伸閱讀：

青春永駐不是夢！醫指出：20歲開始堅持「7步驟」中年時大腦年輕10歲

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」