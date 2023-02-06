腸道健康｜中醫揭腸胃炎3大外因 手腳2穴位緩解不適

腸胃炎發作讓人不舒服，除了上吐下瀉之外還發燒、腹痛，折騰得人不得安寧。



若腸胃狀況正糟，中醫建議按壓手腳2穴道，緩解不適感。

手腳2穴位緩解腸胃不適（按圖👇👇👇）

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中醫觀點的腸胃炎分3大原因

醫認為主要造成腸胃炎的三大外因是濕熱、食積以及寒濕。夏天接觸的不潔的食物便屬濕熱穢濁，過食或是攝取不易消化的食物則易導致食物停滯腸胃，而夏天貪涼吃太多冰品飲料則會使得寒濕累積體內，正呼應了所謂的「病從口入」，若是本身脾胃又正氣虛弱，就很容易受到上述外邪侵犯。

臨床上對於濕熱型治療多採葛根黃芩黃連湯以清熱止利，食積型則會選擇保和丸去消食導積，而寒濕型則會選擇藿香正氣散來散寒化濕。

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手腳2穴位緩解腸胃不適

內關穴

- 位置：手腕內側橫紋往手肘方向三個手指橫幅，兩條筋中間。

- 功效：內關主管心、胸、胃的疾病，可以平衝降逆，緩解噁心嘔吐。



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上巨虛穴

- 位置：外膝眼下四個手指幅為足三里穴，再往下四個手指幅即為上巨虛穴。

- 功效：上巨虛隸屬胃經，同時也是是大腸經的下合穴，可調解腸道的排泄，對於腹瀉或是便秘具有雙向調節的作用。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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