腸胃健康｜冬天腸胃病特別多？醫拆解3大原因：出現這症狀要警覺

今年冬天氣溫明顯有感降溫，天冷除了心血管疾病變多之外，在臨床上及研究觀察，確實胃出血、食道靜脈曲張等上消化道疾病也跟著明顯增加，只是患者往往不自覺！



消化內科醫師提醒：「若民眾有長期『慢性腹痛』，吃飽也痛、餓也痛，隱含可能有幽門桿菌或胃潰瘍的問題，極有可能惡化進展至出血。」

三大原因讓冬天腸胃道問題變多（按圖了解👇👇👇）

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根據台灣一篇回朔性的研究，發現胃出血、肝硬化引起的食道靜脈曲張、上消化道疾病在每年2-3月比較多，台灣國泰綜合醫院消化內科陳信佑主治醫師指出：「醫界雖然還沒有個明確定論，但是有偏向性，多年來的資料顯示，發現胃出血、腸胃道疾病在冬季比較容易出現。」

不論在哪個國家、地區多數都有此現象，會有此現象可能與三大原因有關：

1. 用藥習慣：冬季常出現血壓、心血管、關節炎等問題，這時吃藥控制機會增加，常見止痛藥可能傷胃，間接造成胃出血的比例增高。

2. 飲食偏油膩：天冷時飲食比較油膩、辛辣、刺激，這類飲食相對傷胃，加上如果又大量喝酒就可能傷害胃壁，若本身胃有問題的人就更容易出血。

3. 幽門桿菌：並非冬天時幽門桿菌比較多，而是上消化道出血多數都跟幽門桿菌相關。

羅馬往往不是一天造成，上消化的出血是一個進展的過程，陳信佑說：「如果沒有發現在慢性、長期狀態下胃已經有問題，有些人已經有胃潰瘍、慢性胃炎，只是還沒出血還沒出血，很容易在冬天多種外力因素下造成出血。」

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長期腹痛別輕忽！極有可能是胃潰瘍

尤其年長者好發此風險特別高，主要是因為心血管、關節問題，狀況已經很複雜，可能外力刺激導致出血。雖然年輕人通常胃壁都比較好發生比例相對低，但止痛藥及幽門桿菌感染，往往是造成年輕人上消化出血的主因。

若想要及早發現及預防，可以從「慢性症狀」跟「急性症狀」下手，陳信佑呼籲：「民眾如果本身有慢性腹痛，長期肚子悶脹痛，吃飽痛、餓也痛，隱含著可能有幽門桿菌或是胃潰瘍的問題，這類病人在冬天如果有加劇的話應該要就醫，從胃鏡及早檢查是什麼樣問題，不要等到出血再來。」

另外，日常生活中也可以觀察糞便的嚴重，若出現上消化道出血，典型症狀大便會變得比較黑，黑色不是深咖啡色，而像是瀝青、頭髮般的黑，糞便會不成形、味道很臭，主要是血液經過胃酸觸碰後所導致，只要有這樣情況就要趕快去急診，這代表大量出血。

利用穴位、養胃茶來緩解胃痛脹氣（按圖看清👇👇👇）

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寒流過後2-3天是好發高峰期

今年入冬以來接連幾波寒流報到，陳信佑觀察：「臨床已有不少類似案例，通常都在寒流第2-3天後發生，患者本來都正常卻突然出血，可能因為頭暈才送到急診，做胃鏡就發現嚴重潰瘍出血，需要利用內視鏡趕快做止血，這些事很常見的狀況。」

特別提醒過只要曾上消化到出血過，未來再次發生的風險都會變高，民眾一定要高度警覺平時的用藥習慣，不論是吃心臟科藥物、抗凝血藥物都要注意，若吃藥之後有胃痛就要及早就醫。

此外，年節期間大魚大肉也可能是誘發主因，陳信佑呼籲：「油膩飲食、喝酒的量要控制，穿暖一點不會產生血管、腸胃道受到影響跟著出血，自身保暖很重要。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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