腸胃｜中醫如何治療胃酸倒流、腸胃病？記謹保持心情愉快飲食清淡

你有長期腸胃不適的困擾嗎？時常胸悶、火燒心、腹脹、消化不良，那可能是胃酸倒流在作祟；有時腹瀉，有時便秘，反覆腹痛，多次就醫卻查不出哪裡有問題，那可能是罹患腸躁症。



腸胃道疾病苦不堪言 中醫治療效果佳

台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師胡玉芳說，現代人生活壓力大，生活作息不規律，伴有飲食不正常，因此腸胃道疾病如胃酸倒流的盛行率就比從前增加，其中男性患者較女性為多；而腸易激綜合症在台灣發生率為百分之一左右，女性比例略高於男性。

經研究證實，中醫在治療胃酸倒流和腸易激綜合症，有不錯的效果。以中醫觀點來看，雖然中醫沒有胃酸倒流和大腸激躁症的病名，但是有許多相關症狀描述及治療方法。

腸易激綜合症徵狀（按圖👇👇👇）

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常見「臟腑不平衡」 飲食、壓力或情緒引發

胡玉芳解釋，胃酸倒流在中醫名詞比較接近吞酸、嘈雜、胃痞、胃痛等描述，主要是因為脾、胃、肝、膽等臟腑出現不平衡導致；腸易激綜合症（大腸激躁症）如同中醫文獻裡描述腹瀉、便秘、腸鬱等問題，多因是肝、脾、腎出現問題。飲食不當、壓力太大或情緒不佳、抽煙喝酒等，是造成臟腑不平衡的常見原因。

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中藥合併西藥或益生菌 增加治療效果、降復發率

中醫治療胃酸倒流和腸易激綜合症可以因症狀不同給予量身訂做的治療，治療常使用半夏瀉心湯能改善食道黏膜受傷，保護黏膜減輕發炎，黃耆建中湯可以減少胃酸過多，四逆散或是柴胡疏肝散能改善胃酸逆流，香砂六君子湯能減少胃脹胃悶等不適感。

而治療腸易激綜合症，常使用逍遙散、參苓白朮散、痛瀉藥方等方藥作加減，幫助改善腸道機能，減緩腸道過度敏感而不正常收縮，進而改善腹痛腹瀉的症狀。臨床治療上，醫師會根據患者主訴加上望聞問切，對證下藥，近年許多研究也證實，中藥治療腸胃道疾病合併西藥或益生菌治療，效果比單用西藥來的更好，並且減少腸胃道疾病復發機會。

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建立規律生活型態 保持心情愉快、飲食清淡

胡玉芳表示，胃酸倒流和腸易激綜合症皆非立即有生命危險的疾病，但長期不適感令患者生活品質下降，除了藥物介入，患者應建立規律生活型態，保持心情愉快，飲食清淡避免油膩及辛辣或刺激物，幫助改善腸胃道不適，常保健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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