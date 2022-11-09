頭痛｜天氣凍特別容易頭痛？中醫揭3種冬季頭痛按3穴位緩解不適

日夜溫差大，你是否頭痛又發作了？



台灣三重仁安堂中醫師李俊儀表示，冬季頭痛最常見的3種類型為風寒頭痛、血虛頭痛、氣衝頭痛等，相對應的治療方式也不同，民眾可以藉由熱敷後梳頭、按摩、穴位紓緩等改善。

3種冬季頭痛（按圖看清👇👇👇）

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冬季頭痛3種常見類型：風寒頭痛、血虛頭痛、氣衝頭痛

1. 風寒頭痛

由於頭頸部暴露在外，當受到天氣寒冷等因素影響，導致頭頸部的組織氣血受阻，而人體的平衡反應會使得頭頸的微血管急速收縮，最終發生頭痛症狀。

台灣中醫師李俊儀指出，風寒頭痛最常在身體精神較疲勞、熬夜後或是加班後發作。或是頭頸部曾受傷過，受傷部位發生沾黏，如帽狀腱膜攣縮。或是近期頸部曾扭傷、拉傷，如睡覺落枕等。

李俊儀建議，發生風寒頭痛的民眾，可以利用梳子順著頭皮由後往前梳。或是拿一塊熱毛巾包裹住整個頭皮，再用梳子梳，這樣效果最好。

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2. 血虛頭痛

血虛頭痛者平常就容易頭暈頭痛。李俊儀說明，因缺血、貧血、沾黏、堵塞等等原因造成頸動脈、椎動脈往上流經頭頸部的血流變少，導致頭痛；一旦天氣寒冷，這種疼痛更會加劇。

通常在發生血虛頭痛時，會導致一開始工作就頭暈、頭痛，或是一大早頭腦就不清楚、思緒不明等。也容易在身體精神較疲勞、熬夜後或是加班後發作。另外，女性朋友在月經前後的頭痛也屬血虛頭痛。

紓緩血虛頭痛，可拿一塊熱毛巾包裹住整個頭皮，按摩頭頂的百會穴、后頸的風池穴、肩上的肩井穴，活絡血流，紓緩疼痛。

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3. 氣衝頭痛

主要是突然血壓升高、心率增快，導致氣血上衝頭頂的頭痛，在冬天最常發生！當從戶外進入暖氣空間內，由於突然溫度升高，使得血流過快的疼痛。氣衝頭痛發作時間通常只有一下子，但對高血壓患者而言，強行忍痛可能會昏厥，對年老患者可能造成中風。李俊儀補充，年紀大的人通常有心血管相關問題，一旦發生頭痛切勿輕忽，盡快就醫並改善頭痛症狀。

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3穴位紓緩頭痛，緩解疼痛感！

1. 印堂穴



兩眉正中間即為「印堂」，用拇指或是食指小力按壓10次，具有紓解頭痛的效果。

2. 合谷穴



用力按摩雙手虎口的合谷穴，可紓緩頭脹、頭暈。

3. 太陽穴



太陽穴位在眉尾與眼角延長出去的中間位置，以拇指或食指按摩10次，最後稍微加重力道再按壓一次。

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