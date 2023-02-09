薑黃｜防癌抗炎改善膚質 同黑胡椒是best match!? 惟5種人不適合

疫情持續多年，在病毒的威脅之下人人自危，大眾紛紛尋找可以增強身體抵抗力的方法，其中以進食保健產品最為簡單快捷。在眾多保健產品中又以薑黃最受為人所推崇，因為它具有抗氧化和抗炎特性，能為人體免疫系統提供許多有益的影響；對女士而言，它不但能消炎，更可以消脂、護膚及減經痛，更有研究指薑黃增加了化療和放療的有效性，減少了治療相關的副作用。



薑黃是一種香料，被人類所使用已經有數千年歷史，主要生長在南亞、印度一帶。印度傳統醫學《阿育吠陀》認為薑黃有淨化的作用，可與其它草藥混合作淨化，所以會用於治療、美容、烹調及染料等。現代研究發現印度人的患癌率較低，研究認為是印度人日常飲食中，幾乎全都含有薑黃的緣故。有醫生認為薑黃可有助腸道健康、抑制自身免疫性疾病根源的免疫變化、減少全身慢性炎症、促進腸道中益菌株生長，並降低其他引起疾病和致病的細菌菌株數量。

薑黃功效睇真啲！

1. 預防癌症



細胞實驗中發現薑黃素會促使各種動物及人類的癌症細胞株死亡，包括大腸癌、白血病、卵巢癌、黑色素瘤、肺癌、腎臟癌、乳癌、以及肝癌細胞。

2. 減少脂肪堆積



通過增加「激素敏感性脂肪」和「磷酸化乙醯輔A羧化 」的蛋白質品質，促進脂肪分解，並抑制脂肪生成。

3. 抗發炎



薑黃中含有稱為薑黃素的活性成分，薑黃素具抗炎特性，有助平息明顯的炎症反應。人體的自然炎症反應是免疫系統的一部分，可以使人體免受有害刺激物影響。但是，如果反應持續的時間過長，則會助長心臟病、癌症甚至老人痴呆症的發展。在飲食中加入2至5茶匙的薑黃便能吸收足夠的薑黃素，以幫助調節身體的炎症反應。

4. 通經止痛



薑黃有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。因此常被用於治療因血瘀氣滯、血液循環不暢而引起的心、腹、胸、脅肋部疼痛症狀。以及有助改善月經遲來、失調等閉經症狀。如果有風濕、肩臂疼痛的症狀，適度吃薑黃也有緩解效果。

5. 降血糖



薑黃已被中醫學用作治療糖尿病的一部分。一項大型人體臨床研究發現，糖尿病前期患者每天補充薑黃素250毫克持續9個月，可降低發展成糖尿病風險，研究期間，未發現有任何一個受試者確診為糖尿病，反之，未補充薑黃素的受試者有16.4%確診為糖尿病。研究團隊推測，薑黃素透過維持胰臟細胞功能，降低胰島素阻抗，幫助糖尿病前期患者有效控制血糖穩定，達到預防糖尿病的作用。

6. 薑黃能有效抗氧化



薑黃中的薑黃素亦可作為抗氧化劑，幫助對抗自由基。體內的自由基會增加罹患癌症和其他神經衰退性疾​​病的機會。薑黃素能夠增加抗氧化酶的產生，從而減少由氧化壓力引起的疾病發展的機會。

7. 幫助平衡荷爾蒙



薑黃除了具抗炎特性外，亦能夠改善體內的雌激素代謝。因此，薑黃對於雌激素水平高而需要幫助來保持荷爾蒙平衡的人而言很有益。薑黃還有助支持肝臟運作。肝臟功能之一就是消除體內過多的雌激素，進一步幫助改善荷爾蒙失調。

8. 薑黃可以幫助改善膚質



由薑黃根莖中提煉的薑黃素，可以抑制黑色素生成，淡化黑斑雀斑、解決過敏、皮膚暗沉；另外薑黃也可幫助肌膚代謝、抗皺、保濕。不止外在肌膚保養，就連內在器官薑黃都可照料到，在印度傳統醫學《阿育吠陀》系統中，就會使用薑黃素治療皮膚潰瘍及過敏。

薑黃無論是作為飲食的一部分抑或是局部應用在皮膚上，對皮膚都是有益的，就連《007》系列電影男星Daniel Craig和《星球大戰》的女主角Daisy Ridley也是薑黃愛好者，他們會在早餐中加入薑黃粉，令自己保持健康！

薑黃+胡椒=best match？！

雖然薑黃有很多好處，但不要以為將一大包薑黃粉沖水服用就能得到最佳的效果，因為薑黃中只有2至6%為薑黃素。世界衛生組織（WHO）建議，每日的薑黃素攝取量最多應以「每公斤體重乘3毫克」來計算，但不得超過200毫克，避免攝取過多產生反效果，即每次大約加入四份一茶匙的薑黃素就足夠。另外，在烹調時加入同等份量的胡椒一起烹調，更可以薑黃的功效提升２０倍。因為胡椒中的胡椒鹼可提升薑黃的生物利用率，令功效更出眾。

日常飲食中可以考慮將薑黃素加入熱牛奶，造成一杯「黃金牛奶」，基本上只要熱牛奶和少許薑黃和黑胡椒，就可以在家輕鬆自製。又或者可以用薑黃來替代鹽作調味，因為1茶匙薑黃的鈉含量不到1毫克，以薑黃代鹽不但可以減少鈉攝取量，更可以攝取薑黃的營養。美國營養師Lindsey DeSoto就建議可以在焗西蘭花、洋蔥、紅蘿蔔和蕃薯時，撒上薑黃和黑胡椒作調味。

「黃金牛奶」（Golden Milk）適合四季飲用，有助暖宮、緩和經痛及有助入眠。(資料圖片/龔嘉盛攝)

5種人士不適宜進食

薑黃的特性為辛溫香竄，有活血、行氣的功效。倘若，未適度對症食用、攝取過量，恐造成體內氣血運行過快、滋補過度，使身體產生不適，下列5類體質者更是不建議攝取：

1. 胃潰瘍



薑黃粉對胃黏膜具刺激性，攝取過量會有腹瀉、噁心、胃潰瘍、結石等副作用。所以若有胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流等患者，還是要特別注意，以免症狀惡化。

2. 腎臟疾病



薑黃含有2%的草酸鹽，在高劑量之下，可能會造成腎結石的狀況產生，而且有些研究表示，薑黃也易增加尿液的濃度，容易造成腎結石。

3. 月經來潮



薑黃除了能活血化瘀，同時也有抗凝血效果。為了避免行經期間大量出血，女性朋友不宜於生理期間服用。

4. 孕婦



懷孕中或是有近期內有備孕需求的婦女，也不建議任意自行服用含有薑黃成分的食品。根據刊載於2008年中藥藥理與臨床期刊中的研究指出，薑黃有活血化瘀、通經走竄之功效，同時也有抗著床，也就是抵抗受精卵著床的作用。因此，有備孕需求的女性不建議食用。加上服用不當容易引起孕婦血行過快，而加速宮縮。所以孕婦妊娠期間應盡量避免食用薑黃。

5. 膽管堵塞的人



膽結石或膽管阻塞患者應避免。因薑黃素會促進膽囊收縮，可能產生影響。

▼哪20種食物可抗癌？（按圖👇👇👇）

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由於薑黃素屬於脂溶性營養，而人體本身就有油脂，所以任何時間都可以攝取，不過配搭正餐或飯後吃會比較好。但有腸道問題如胃酸倒流或肝腎功能較弱的人，應該先諮詢醫生的意見才食薑黃。當然，也不要一昧單靠薑黃來減肥美容，最重要的是飲食均衡作息正常的生活習慣才是最重要。