心臟衰竭｜年輕人走路易喘易累以為過胖？就醫診斷竟是心臟出問題

一名逾30歲身材壯碩的男子，出遊期間突感身體不適而前往急診，醫院為他安排詳細檢查後發現，慢性病纏身的他不僅嚴重肺水腫，甚至已出現心臟衰竭



醫師再進一步了解，得知這名病友平時走路就會喘和容易累，但他卻以為是自身肥胖所造成，從沒想過會是心臟出問題，這次心臟發出的警告，也讓他嚇到不敢再輕忽！

心臟衰竭知多啲（按圖👇👇👇）

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45歲以下心臟衰竭新發生率顯著上升 年輕病友早已屢見不鮮

心臟衰竭經常被歸類於老年人的疾病，依據2019年世界衛生組織的統計資料，心血管疾病不僅是全球頭號死因，且70歲以下死亡率就佔三分之一 ，台灣國立成功大學醫學院附設醫院心臟血管科醫師李貽恒教授指出，台灣本土的研究發現，從2010年至2015年，雖然台灣整體心臟衰竭的發生率逐年減少，但45歲以下因心臟衰竭住院的新發生率卻增加4%-5%，顯見心臟衰竭早已不是老年人的專利。

而心臟衰竭的治療應及早介入，針對危險因子的預防更是不可忽視的一環，李貽恒教授進一步說明，台灣的心臟衰竭病友，有85%以上合併有高血壓，然而，每個人對於健康重視程度不一，較注重自己身體狀況的民眾，只要有異樣就會至診間進行檢查，而健康意識低的民眾，經常會拖到非常危急的情形才就診，這樣輕忽的態度，通常都會造成延誤診斷，治療效果也就會受影響。而上述提到的病友，所幸他的配合度很高，不僅遵從醫囑也規律治療，目前心臟功能恢復得相當不錯，症狀也明顯改善，現階段只需要定期追蹤即可。

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病友的遵從性關乎治療效果 搭配飲食及復健運動成效佳

李貽恒教授提醒，不論是走路會喘、容易累甚至不明原因水腫，只要發覺不對勁，民眾都應該要保持警覺即時就醫，才有機會把握治療的黃金時機。同時也呼籲正在治療心臟衰竭的病友，除了用藥不中斷外，也不要隨便相信偏方，台灣的健康保險對於心臟衰竭治療相當友善，只要遵循正規治療，再搭配飲食的控制、簡單的復健運動，就有機會改善症狀及心臟功能，保有良好的生活品質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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