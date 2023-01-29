脊椎健康｜脊椎側彎分兩類如何治療？矯正運動治療結構式脊椎側彎

醫生說我有脊椎側彎怎麼辦？台灣中山適康復健科診所物理治療師沙逸瑄表示，依X光角度區分，脊椎側彎又分為功能性脊椎側彎及結構性脊椎側彎。



功能性脊椎側彎多與姿勢、核心力量有關，像是左右肌肉不平衡、長短腳、姿勢習慣、椎間盤突出、小面關節卡住等，一般從根本問題調整後即可獲得改善；而結構式脊椎側彎則發生原因不明，可嘗試藉由特定性脊椎矯正運動治療。

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功能性脊椎側彎從根本問題著手改善即可

沙逸瑄指出，功能性脊椎側彎的臨床特徵是脊椎沒有結構上的形狀改變，X光影像上測量的角度小於10度，亞當前彎測試結果呈現，椎體排列在正中位置、背部左右無高低差異。而造成的原因多與左右肌肉不平衡、長短腳、姿勢習慣、椎間盤突出、小面關節卡住等有關。治療上，依個別的評估結果介入，從根本問題著手，如姿勢調整、肌肉張力調整、關節鬆動手術等，即可獲得改善。

結構性脊椎側彎可嘗試矯正運動

結構性脊椎側彎，臨床特徵則為脊椎有結構上的形變，X光影像上測量的角度大於10度，亞當前彎測試會發現，椎體排列偏離中線、背部左右一高一低。沙逸瑄說明，結構性脊椎側彎造成的原因不明，原發性佔75％至80％、神經肌肉則佔了5％至7％，如腦性麻痺、脊髓性肌肉萎縮症等、先天性側彎則佔10％，如先天椎體發育異常。

結構性脊椎側彎的治療，除了背架、侵入性手術外，還可以進行特定性脊椎側彎矯正運動！沙逸瑄解釋，脊椎就像是由一個一個椎體堆疊而成的高樓，當脊椎長時間偏離中線，一棟傾斜的高樓穩定度自然會不夠，雖然已變形的椎體不可逆，但可以藉由矯正運動訓練動作控制、本體感覺，誘發核心肌群，讓患者重新學習如何在空間中維持椎體在正確位置上，提升脊椎的穩定度。

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目前世界有七大矯正運動學派，沙逸瑄舉例，像是西班牙巴塞隆納脊椎側彎學院的矯正方式，就是藉由骨盆矯正、脊椎延伸、旋轉式呼吸、肌肉活化等步驟，讓患者在不同姿勢下練習控制身體，並讓椎體盡可能的往中線排列，改善身體的不對稱和歪斜。

他提醒，原發性脊椎側彎發病後不做處理並不會自己好，甚至存在惡化的風險，建議患者還是應積極接受評估、尋求治療，找回健康平衡的狀態。

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