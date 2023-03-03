噎親｜喝水易咳或即吞嚥能力退化　學定急救3招　湯圓建議這樣吃

醫生提醒，若家中有吞嚥功能較差的長輩，吃東西時要特別留意，特別是黏稠滑溜的食物，可以先切成適合吞嚥的大小，以避免不慎噎到，危及生命，即使噎到也容易咳出來。



台灣嘉義大林慈濟醫院在去年的冬至後一連收治兩位長者，分別是吃包子及湯圓噎到，雖然當時家人都在場，但仍因為呼吸道阻塞，引起心跳停止，即使到院搶救後恢復心跳及血壓，但兩位老人家都因為缺氧過度對腦部造成傷害，不幸在1周內相繼往生。

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台灣嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主任陳信均醫生指出，雖然醫院在後續急救中，讓病人恢復心跳及血壓，甚至成功移除氣管中的異物，但是急救過程中的缺氧，已經造成身體不可逆的傷害，因此最好從源頭就避免發生噎到的事件。

一旦注意到家中長輩有喝水容易嗆到等狀況時，在飲食上就要小心，針對一些黏稠、不好吞嚥的食物，如包子、年糕、湯圓、果凍（啫喱）、布甸等，要適度剪成小塊再讓老人家取用，會比較安全。

陳信均表示，許多人被噎到時，可能會用手握住喉嚨，說不出話，如果看到有人被噎到，而病人意識清醒，還能配合動作，可以採取哈姆立克急救法。

站在病人背後，一隻腳向前跨進病人兩胯之間站穩，一手握拳，另一手抱住拳頭，從病人肚臍上方一點的地方，以每秒一次左右的速度往上對橫膈膜擠壓，發揮類似幫浦的效果，再由橫膈膜推動肺部，用肺部的空氣將異物推出來。

若是病患噎住的狀況很嚴重，已失去意識，就需找個安全的地方讓病人躺下，查看口腔有無可以掏出的異物，測量是否有心跳、呼吸。若是沒有呼吸、心跳，就要趕快進行CPCR，同時打緊急電話求救。

若是自己獨自一人時突然被噎到，可以利用高背椅自救，將身體靠到椅背上，用力推擠，試圖將梗塞的異物擠出來。

陳信均提醒，除了中風老人家可能會伴隨手腳無力、講話不清楚、吞嚥開始出現吞不下去，要放鼻胃管的狀況，在門診也常發現有家屬帶老人家來看咳嗽的問題，但詳細詢問後發現是喝水時很容易嗆到，這是老人家慢性退化的情況，很容易被忽視。

最常見是從喝水開始，接下來則是慢慢進展到無法吞嚥更稠或是固體食物，因此當家中長輩開始出現喝水時容易咳嗽或嗆到的情況，建議最好帶到醫院就醫，做進一步的檢查及處理。

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