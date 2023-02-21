高血壓｜年紀大血壓該如何控制？無不適不需要吃藥？醫解3大迷思

全台灣高達500萬人罹患高血壓，但多數患者不自知有高血壓，到底血壓多少算高血壓？年紀大血壓140正常嗎？高血壓但沒不舒服需要吃藥嗎？由台大心臟科權威蔡佳醍破解3大高血壓迷思。



平時收縮壓在140～160毫米汞柱左右，但沒有感覺不舒服，需要吃藥控制嗎？

台灣國科會生科處心臟學門召集人、台大醫院心臟內科主治醫師蔡佳醍指出，高血壓是產生心血管疾病的頭號元凶，然而，可能因為沒有產生特別症狀，而讓病患忽略了它的存在。

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長期處在高血壓的狀態，會對全身的血管內皮產生損害，進而導致器官功能開始出現異常，例如：心臟、腎臟、眼睛、腦血管等器官，而損害病患健康，所以當出現不舒服時，器官功能常常已經有了一定程度的損害，有時甚至是不可逆的。

蔡佳醍表示，根據中華民國心臟學會的高血壓治療指引，平時就應該養成居家定期測量血壓的習慣，並保持血壓在一定的標準以內，而這個標準則根據病患身體狀況而有所不同，擧例：當病患本身患有糖尿病、冠狀動脈心臟病、慢性腎臟病合併蛋白尿時，血壓的標準就會比較嚴格，血壓應該控制在130/80毫米汞柱以下，而非一般所熟知的140/90毫米汞柱。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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年紀大了，血壓140～160應該沒關係？

隨著年紀增加，動脈硬化程度加重，收縮壓達到高血壓標準的比例，也自然地跟著增加；然而，老年人的高血壓應該控制在什麼標準以內，目前尙未有一個適用於所有病患的標準。

蔡佳醍指出，根據大型研究，即使是70～80歲以上的老年人，如果能把收縮壓控制在120～130毫米汞柱以下，比起只把血壓控制在140～150毫米汞柱以下，將更能降低心血管的風險。

但可想而知，太過積極地控制血壓，也會增加低血壓、頭暈等副作用的機會，所以控制的標準還是因人而異的，必須考量每個老年人帶有的共病和對藥物的適應程度來做調整；然而，讓收縮壓處在140～160毫米汞柱，還是帶有風險的。

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有在吃血壓藥，平時沒有什麼不舒服，沒有量血壓可以嗎？

蔡佳醍臨床觀察發現，過往門診中，醫師在診間幫病患測量的血壓，最近被發現不比病患在家中自行測量的血壓値，能預測病患的心血管風險，尤其病患在醫院診間常因為情緒和環境的干擾而導致白袍高血壓，使測得的數値高於實際情形，而影響醫師對血壓的判斷。

如果病患平時沒有養成量血壓的習慣，只有在身體不舒服時才測量血壓，也不能反應大多時候的血壓狀況。蔡佳醍表示，根據中華民國心臟學會的高血壓治療指引建議，應盡量按照「722」原則，自我觀察居家血壓値，7代表最好每周能連續測量7天的血壓値，而每天測量2個時段，分別是早上起床1小時內的血壓，且須在進食和服用任何藥物前，另一次是在晚上睡前1小時內測量，而每個時段最好至少測量2次以上並把測得的數値取平均値來記錄。

本文摘自：《心臟不會跟你說謊：台大心臟科權威 蔡佳醍醫師帶你認識那些你應該知道的心臟大小事》蔡佳醍 著

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