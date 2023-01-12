糖尿病｜肚餓時總是暴躁易怒？避免血糖忽高忽低改變飲食逆轉病情

肚子餓就脾氣「牙起來」？小心可能是糖尿病前期的徵兆！台灣台安醫院家醫科主任羅佳琳表示，有病人來求診時表示，才一感覺肚子餓，就出現手抖、全身無力，陪著來的太太跟著說「而且肚子餓就生氣、脾氣暴躁」。她提醒，這些都是血糖驟然降低時的症狀，恐怕已經是糖尿病前期！



不過不要緊張，趕快改變飲食習慣，可以延緩惡化，甚至有機會逆轉、並預防糖尿病上身。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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一言不合就吵架、打架 你可能是餓了！

常在新聞上看到暴力打架事件，一言不合就打起來，很多人都是互不相識，怎麼可能會有深仇大恨？羅佳琳提醒，很可能是血糖出了問題。臨床上常看到許多糖尿病前期的病患，都提到平常肚子一餓就會手抖、全身無力，而且脾氣會變得暴躁、易怒、沒耐心，這些都是血糖降低時的表現。

事實上在2015年，《美國國家科學院院刊》就刊登一篇論文，指出夫妻或情侶吵架，可能和肚子餓、低血糖有關。這個研究找了100多對夫妻參與研究，請他們每天早晚都要量血糖，每天晚上則以針扎小人的方式，來表達自己對配偶憤怒的程度。結果顯示，他們的血糖值愈低時，小人身上扎的針愈多。

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神經細胞對葡萄糖依賴性高 忽高忽低容易自律神經失調

為什麼血糖降低，人就容易生氣？羅佳琳說，因為神經細胞對於血中葡萄糖非常敏感，當血糖起伏不定時，很容易影響精神及情緒，不只容易焦躁、緊張、疲累，甚至還容易引起頭痛、失眠等自律神經失調的症狀。

不過羅佳琳說，出現這些症狀的人不一定都有糖尿病，許多愛吃飯、麵食、甜點、餅乾等醣類為主食物，因為吃進醣類食物，血糖會衝得很高，這時候情緒會變得很亢奮，就像小朋友吃了糖一樣變得很躁動、靜不下來。

而當胰島素快速將血糖轉化成熱量，讓血糖趕快下降時，血糖過低時就會有全身無力的症狀。長期這樣的暴飲暴食，血糖的反覆急遽升降致使神經不安定，會擾亂自律神經，而出現手抖、全身無力等症狀。而人在身體不適的情況下會失去耐心，甚至暴怒、失控。

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趕快改變飲食習慣：低醣、提高蛋白質 血糖穩定升降

如果還未形成糖尿病，羅佳琳說，其實都有挽救的機會。她建議常會有「肚子餓就手抖、全身無力、脾氣暴躁」症狀的人，從此後要改變飲食習慣。吃飯的時候先吃蛋白質，並且降低飯、麵等醣類的攝取量。兩餐之間肚子餓的點心不要吃甜點、零食，建議準備一般的滷豆乾，或是豆腐、茶葉蛋等蛋白質為主的食物，避免血糖反覆急遽升降。

長期這樣控制，不僅可以降低肚子餓就暴怒的情況，而且血糖穩定下來，可以逆轉糖尿病前期，甚至擺脫未來變成糖尿病患的命運，身體更健康。

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