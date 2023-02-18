保健品｜魚油益處多！營養師教購買前注意5點　吃得更健康安心

你平常也有在吃魚油嗎？大家小時候應該都很常聽到父母說「多吃魚才會變聰明！」，對此，台灣營養師珊珊表示，原因其實是因為其中的DHA可以幫助腦部發育，而目前市售魚油功效成份為Omega-3脂肪酸，包含DHA與EPA，功能包括保養眼睛、心血管保養、輔助降血脂、減輕炎症等等。



台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，雖然現在市面上各式各樣的魚油都有，但在購買前，還是得先注意以下「5點」比較好：

購買魚油前注意5點（按圖👇👇👇）

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秘訣1：純度

魚油有3種萃取形式，分別為EE、TG、rTG型態，台灣營養師珊珊建議大家選擇rTG型態的魚油，純度高、吸收率也較好。

秘訣2：劑量

市售產品常見的標示有兩種，一種是EPA+DHA的含量，另一種是Omega-3的含量，同一種檢驗方法才能做比較，單純只有百分比是不能比較的，也就是說百分比並非愈高愈好，而是要仔細看EPA及DHA的含量分別是多少（無標示EPA、DHA含量的產品慢走不送）。

秘訣3：腥味

純度高、劑量足，但如果腥味重根本無法持續補充，一顆就可能讓你想嘔吐，脫臭技術降低腥味。

10大常見保健品服用時間（按圖👇👇👇）

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秘訣4：膠囊大小

超巨型魚油膠囊一顆大小約2.4公分，吃下去可能真的會噎到，建議每顆約500~700mg的大小較易吞。

秘訣5：檢驗

魚油最擔心重金屬殘留，定期檢驗很重要。

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最後，台灣楊養師珊珊提醒，DHA主要是幫助腦部發育、眼睛保養，而EPA則是降三酸甘油脂、保養心血管，所以大家在選擇的時候稍微留意一下，才更能精準挑到適合自己的產品！

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