保健品｜魚油6大功效防失智抗三高　挑選這濃度才可降三酸甘油脂

你有吃魚油的習慣嗎？你知道哪些人需要吃魚油？魚油又該怎麼挑選？魚油好處有哪些？台灣恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師表示，許多民眾進行健康檢查時「一片紅」儼然已成為三高族群（高血壓、高血脂、高血糖），建議這些人應多補充魚油，抗發炎、緩解三高。



高銘鴻指出，有4大族群最需要吃魚油，像是怕麻煩不喜歡吃魚、素食者吃魚油可補充不足營養。每天工作繁忙的外食族也可以藉由魚油補充外食缺乏Omega-3。而三高族群食用魚油則可以降血脂、減少壞膽固醇。另外，40歲以上民眾吃魚油則可以減緩腦部衰退、防記憶力衰退。但高也提醒，服用抗凝血藥物者、對海鮮類蛋白成分過敏者就不建議食用魚油。

吃魚油6大好處、挑選魚油小秘訣 （按圖了解 👇🏻👇🏻👇🏻）

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1. 保護心血管，防血栓及動脈硬化，維持心臟健康。

2. 保護視網膜及避免黃斑病變。

3. 抗發炎，緩解三高、關節發炎疼痛。

4. 抗憂鬱，穩定情緒。

5. 幫助嬰兒腦部發展、促進手眼協調性。

6. 幫助老年人減緩腦部衰退，防記憶、認知衰退。



挑選魚油小秘訣 80%以上濃度才能降低三酸甘油脂

另外，高銘鴻也建議，魚油屬於脂溶性營養素，隨餐或飯後補充，吸收效果比較好！至於優質魚油如何挑選，推薦選擇來源是純淨海域及小型魚種，且應挑選Omega-3高濃度超過「80%以上」魚油，才有降低三酸甘油脂的保健功效。

同時要選擇有GOED、IFOS等國際認證，且必須以最終魚油產品是否有獲得認證為依據，而非以魚油原料有無認證當作依據。另外選擇成分單純，少添加物為佳。

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