眼睛健康｜下眼皮紅腫刺痛可能是眼瞼炎 患病5大原因 治療3大方法

48歲的劉先生最近眼皮經常紅腫、刺痛，很不舒服，而且睫毛附近還常出現黃黃的皮屑和分泌物。某日開車中途，劉先生的視線竟突然模糊不清，他緊張眨了好幾次眼，才恢復正常。劉先生仍不放心，到眼科診所就醫後，醫師發現劉先生的眼瞼上全是粉刺，經診斷後，判定是「眼瞼炎」。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



究竟眼瞼炎是什麼？為何會有粉刺，而且竟導致視力模糊？眼瞼炎多久會好？《Hello醫師》為您說明眼瞼炎的原因、症狀及治療。

眼瞼炎是什麼？眼瞼炎5大原因（按圖👇👇👇）

+ 7

眼瞼（Eyelid）就是俗稱的眼皮，負責保護眼球、（眼睫毛）阻隔異物和灰塵，並能將淚液散布至整個角膜與結膜，形成保持眼睛濕潤的淚膜。

眼瞼炎指睫毛或眼瞼邊緣處發炎，常合併結膜炎；由於眼瞼炎會造成眼睛不適、乾癢、刺痛及有異物感等症狀，常讓人誤以為是眼睛問題，例如乾眼症或結膜炎，實際上卻是眼瞼發炎。

眼瞼炎5大原因一次看

造成眼瞼炎的原因，可分為以下5種：

1. 油性膚質、瞼板腺分泌異常

油性膚質者，瞼板腺（眼瞼的皮脂腺）分泌較常人旺盛，若眼瞼緣未定時清潔、飲食油膩，或老化導致脂質改變，都可能使瞼板腺阻塞，造成眼瞼炎。

2. 金黃色葡萄球菌

金黃色葡萄球菌平時就存於人體皮膚表面上，若皮膚油脂分泌物過多、有輕微發炎或免疫力低下，葡萄球菌就會大量增生，使炎症惡化。

3. 慢性皮膚炎

舉凡脂漏性皮膚炎、酒糟性皮膚炎、異位性皮膚炎及乾癬等皮膚疾病，都可能併發眼瞼炎。

4. 感染

一般細菌及蟎蟲感染，也會造成毛囊和腺體阻塞，引發眼瞼炎。

5. 化學刺激造成的過敏反應

部分眼霜、眼影或睫毛膏等化妝品，或隱形眼鏡的保養液，由於刺激性過高，會引發過敏反應，長期下來就會造成眼瞼發炎；此外，若工作需長時間上妝，或洗澡時卸妝不徹底，也可能造成過敏、發炎。

相關文章：眼睛健康｜無故畏光可能是疾病前兆！保障雙眼健康每天要這樣吃👇👇👇

+ 14

眼瞼炎常見症狀：上、下眼皮紅腫痛

眼瞼炎可能發生於上、下眼皮，症狀時好時壞，有些人會自行痊癒，有些人則會於痊癒後反覆發生。

眼瞼炎常見症狀包括：

- 眼皮紅腫

- 眼睛乾癢

- 眼睛有異物感、灼熱感或刺痛

- 流淚、眼睛分泌物增加，在早上起床時特別嚴重

- 眼皮及睫毛沾黏皮屑

- 暫時性視力模糊，通常在眨眼後改善



相關文章：護眼｜6種護眼食物防白內障黃斑部病變 必讀8種日常視力保健方法👇👇👇

+ 10

眼瞼炎常見6大併發症

乾眼症：瞼板腺阻塞會影響淚膜中的油脂量，進而使淚膜較容易蒸發，失去保濕效果。

睫毛異常：例如睫毛變白、倒插或脫落。

麥粒腫（針眼）：因瞼板腺阻塞所致。

霰粒腫：霰粒腫又稱瞼板腺囊腫，由腺體出口阻塞所致。

慢性結膜炎：最常見的併發症之一，常發生於下眼瞼邊緣的瞼結膜。

角膜炎或角膜病變：例如點狀上皮性角膜病變、小水泡性角膜炎。

眼瞼炎3大治療方法

眼瞼炎的治療分成日常照護、藥物治療及門診治療等3大方向；無論慢、急性或反覆發作的眼瞼炎，都需定期清潔及照護眼瞼；藥物治療及門診治療則針對病症久未治癒或症狀較嚴重的患者。

1.日常照護

- 定期清潔眼瞼：使用專用潔眼片、潔眼慕斯或嬰兒用的洗髮精，依水平方向清潔眼瞼邊緣及睫毛根部。

- 熱敷眼瞼：每天熱敷2~4次，每次10分鐘，促進瞼板腺分泌物排出，並軟化皮屑。

- 按摩眼瞼：用指腹朝睫毛方向，輕按眼瞼腺外側皮膚，切記力道不可太大，以免傷害眼睛。



相關文章：護眼｜眼屎多淚腺退化眼窩痛老花？眼睛老化6警號筷子變彎即就醫👇👇👇

+ 2

2. 藥物治療

醫師會依照病況及併發症，開立以下藥物：

- 口服或外用抗生素

- 外用類固醇

- 免疫調節劑

- 人工淚液



3. 門診治療

若眼瞼炎病況嚴重，瞼板腺多處阻塞，眼科醫師便會使用下列方式疏通瞼板腺：

- 瞼板腺探針、瞼板夾及顯微刮刀

- 瞼板腺熱脈動治療儀

- 脈衝光治療



延伸閱讀：

眼皮跳不停如何解決？眼皮跳動的原因和疾病關聯

揉眼睛竟角膜破裂？揉眼睛5大問題公開！3招改善乾癢避免揉眼

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：下眼皮紅腫痛、長水泡？眼瞼炎5大原因、症狀及治療方法】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」