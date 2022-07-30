護眼｜灼熱、分泌物增加7大眼睛過敏症狀　6招紓緩首要避開過敏原

眼睛發癢、發紅、發熱，或流淚都是眼睛過敏的症狀，眼睛過敏又稱過敏性結膜炎（Allergic Conjunctivitis）或眼過敏（Ocular Allergy），當眼睛接觸塵螨、花粉或寵物皮屑時會發生。接著免疫系統對這些物質過度反應，導致眼睛血管腫起，產生過敏症狀。

文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



眼睛過敏的誘發因素

- 從青草、雜草及樹木產生的花粉是室外過敏原，可能導致季節型過敏性結膜炎。

- 寵物皮屑、黴菌孢子、塵蟎，以及其他室內過敏原可能會導致一整年的過敏症狀，因此，這種情況稱為慢性結膜炎（Chronic Conjunctivitis）或常年性結膜炎（Perennial Conjunctivitis）。

- 化妝品、香水、香煙煙霧或其他化學物質是可能引發眼睛過敏的刺激物，這樣的過敏稱為接觸性結膜炎。

- 對隱形眼鏡過敏的結膜炎是巨大乳突狀結膜炎（Giant Papillary Conjunctivitis, GPC）。



在家如何紓緩眼睛過敏症狀？（按圖👇👇👇）

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眼睛過敏的症狀

眼睛接觸到過敏原後，短時間內就可能產生過敏反應，但也可能2~4天，或更久之後才產生，過敏症狀可能包括：

- 灼熱

- 眼睛分泌物增加

- 發紅

- 發癢

- 光敏感

- 眼瞼腫脹

- 砂礫感



眼睛過敏症狀會造成患者日常困擾，若過敏原持續刺激眼睛，有些症狀會惡化，特別是季節性過敏，這些症狀不會威脅到視力，但會造成暫時性視力模糊。眼睛過敏的症狀和急性結膜炎（pink eyes）相當類似，但不具傳染性。

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在家如何紓緩眼睛過敏症狀？

1. 首先，當然要試著避開過敏原。

2. 如果季節性對隱形眼鏡過敏，應該在過敏季節配戴一般眼鏡。

3. 考慮使用太陽眼鏡，太陽眼鏡能幫助阻擋過敏原接觸眼睛。

4. 藉由配戴寬沿帽減少過敏原被吹進眼睛的機會。

5. 藉由拖地清除塵蟎和灰塵，保持屋內整齊清新。並且時常清潔、更換床鋪和枕頭套。

6. 最後一件重要事項是，必須避免揉眼睛，因為揉眼睛只會使情況惡化。

任何一種過敏都沒有解藥，為了避免眼睛過敏復發，必須盡量避免導致眼睛過敏的誘發因素，如果症狀變嚴重，必須尋求醫師開立處方。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：眼睛熱腫癢～記住這6招緩解過敏】

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