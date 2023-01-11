護膚飲食｜冬天皮膚常紅腫發癢？營養師教3大飲食對抗缺脂性濕疹

冬天皮膚癢好困擾！台灣營養師許育禎表示，冬季癢的正確名稱為「缺脂性濕疹」，當人體因飲食、生活習慣、疾病等原因造成皮膚水分流失等，會讓肌膚紅腫發癢，甚至是發炎。



尤其乾燥寒冷的冬季更是好發期，建議民眾不妨嘗試6招改善冬季癢。

6招改善缺脂性濕疹（按圖了解👇👇👇）

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1. 做好身體保濕

剛洗完澡可以在身體塗抹上保濕乳液，或是在好發區域塗上薄薄的一層凡士林。

2. 洗澡的水溫不宜太高

太熱的水溫容易帶走皮膚的油脂，盡量將溫度控制在45度左右，也不要洗的太久。

3. 避免過度清潔

不要使用清潔力太強的沐浴用品，或者是清潔次數太過頻繁也不好。

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4. 留意患部保養

皮膚搔癢時不要用力抓，以免破皮流血，如果已經紅腫發炎可以冰敷緩解，情況太嚴重還是建議要看醫生治療。

5. 飲食要忌口

避免吃辛辣、煙、酒等刺激性的食物，以免血管擴張造成發癢。也要少吃油炸物、燒烤物、甜食，減輕發炎反應。

6. 營養要補充

許育禎說明，冬季癢特別容易出現在營養不良的老年人身上，原因可能是體內的油脂、蛋白質、維他命等營養成分不足，造成皮膚保護力不夠，所以在飲食上要特別留意。

3大飲食對抗缺脂性濕疹（按圖👇👇👇）

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1. 吃好油

補充Omega-3脂肪酸可以抗發炎，來源有：堅果種子類、深海魚肉、亞麻籽油、紫蘇籽油等。每天一湯匙的堅果種子、每周至少食用兩次深海魚；亞麻籽油和紫蘇籽油可以淋在湯品、吐司、沙律上食用。另外，油脂當中的維他命E也具有保濕皮膚的功能，在牛油果、橄欖油、堅果等植物性油脂中含量豐富！

2. 攝取足夠優質蛋白質

許育禎解釋，許多銀髮族朋友可能牙口不好，或是吞嚥能力不佳，所以都不吃肉類，造成蛋白質攝取不足，建議可以利用乳製品、蒸蛋、比較軟質的魚肉、黃豆製品（豆腐、豆漿、豆亁）補充優質蛋白質，或是將肉塊切細小一些、再煮軟爛點也比較好吞嚥。

3. 蔬果要足夠

蔬果當中有非常豐富的維他命，尤其維他命A是保護皮膚相當重要的營養成分之一，紅蘿蔔、番茄、木瓜、菠菜、椰菜花、羽衣甘藍等都是維他命A的良好來源！許育禎補充，蔬果也含有種類繁多的植化素，這些植化素皆具有抗發炎、抗氧化功效，也有助於減緩皮膚的發炎紅腫！

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