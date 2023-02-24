Anson Lo暈倒｜香港人生活節奏急易患慢性病 工作過勞或致早死？

人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（24日）在海港城出席由保險公司舉行的宣傳活動。活動完畢及接受各大傳媒訪問後，12子返回後台稍作休息，Anson Lo突然頭暈，需要由經理人花姐攙扶離場。

早前，美國Kisi發表的2022年「最過勞城市」(Top Overworked Cities) 排行榜香港就位列第2名；而「工作與生活平衡城市」排行榜香港就至93名。隨香港生活節奏愈來愈急速，港人的人均身體健康就每況愈下，到底怎樣才算工作過勞？對健康又會造成甚麼影響？

幸好，Anson Lo在登上保姆車離場後，立即於IG限時動態發文報平安表示：「我沒事，只是暈了，未能完成SHE.COM訪問，對此十分抱歉，去醫院檢查。晚一點再和大家UPDATE，別擔心我」。

（圖片來源@ansonlht）

點撃下圖睇暈低一刻：

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世界衛生組織（WHO）曾指出工作過勞有三大症狀：

• 精神困乏，經常感到疲憊、缺乏精神和疲累。



• 感到焦慮和壓力，對工作和生活感到不滿意。



• 工作效率降低



WHO曾與國際勞工組織（ILO）於00至16年間從194個地區進行研究，發現在2016年有近75萬人死於中風和冠心病，數字比2000年時增加近三成。研究同時發現在2016年間，每週工時超過55小時以上的人，與每周工作40小時的人比較，中風或患上冠心病風險分別高出33%及13%。ILO建議每星期工作40小時，如每星期工作多於48小時，就為之「過量」。

平均一周的工作時間不應超過48小時。（圖片：日劇《我要準時下班》劇照）

工時過長不只影響身體健康 更可能形成負面情緒

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除了生理因素，工作過勞亦會影響心理及人際關係，常常聽到有人因工作，而導致缺乏時間與親朋好友見面及溝通，令到關係變得疏離。面對家人關係和工作兩邊相逼，上班族會感到內疚、發忟憎甚至心生怨氣。

現時，已經有許多研究證明工時過長會對身心健康造成不良影響，並且可能會增加死亡的風險。例如，一項由瑞典研究人員進行的研究發現，工時過長會影響心血管健康，並增加患心血管疾病和死亡的風險。WHO環境、氣候變遷和健康部門主任Maria Neira亦曾表示每周工作 55個小時以上是一項嚴重的健康危害，是時候讓我們所有人、政府、僱主和勞工正視這項事實：長工時可能導致早死。

身心過勞會誘發的疾病

1. 心血管疾病



壓力和身體過勞可以增加心血管疾病的風險。芬蘭曾有機構進行研究，比較工作壓力較大的員工和工作壓力較小的人罹患心臟病的比率，結果工作壓力較大的員工患心臟病的風險竟高出2倍，如果滿足受壓力所困、又不具備任何社會地位且低薪等3個條件的話，罹患心臟病的風險更會提高至約2.4倍。

2. 糖尿病及肥胖



工時過長和身心過勞可以影響飲食習慣和運動量，同時減慢新陳代謝，從而增加糖尿病及肥胖的風險。德國黑爾姆霍茨慕尼黑研究中心和德國吉森大學，以及馬爾堡大學綜合醫院的研究人員曾對近5300名參與者的數據進行了分析。研究結果顯示，與在工作中遭受壓力較小的人相比，在工作中承受高水平壓力、同時感到自己對所從事活動缺乏控制的人患II型糖尿病的風險要高約45%。

3. 癌症



一直處於過勞或神經緊繃的狀態時，人體免疫力會下降，亦令修復細胞功能下降，導致罹癌風險提升。尤其是勞累會導致血液透支，使淋巴系統來調節代償，使淋巴無限增生，造成淋巴瘤。除了淋巴瘤，肝癌、肺癌也會間接受過度勞累影響，使得肝病、肺病反覆發作、不斷加重，並最終誘發癌症。

4. 猝死



美國史丹福大學心血管健康中心指出，工時過長之下容易出現不健康生活習慣，例如食煙、飲酒、飲食習慣差、少運動等，這些都會令血壓或膽固醇上升。而在高壓的情況下，也會增加心臟病發，和心臟衰竭的風險，特別是本來已有心臟問題的人。