胃酸倒流、糖尿病患如何吃得健康？醫生提醒注意這些飲食習慣

民以食為天，飲食一直是生活中相當重要的一部份，但到底該怎麼吃才正確呢？



台灣北醫新國民腸胃內科醫師林倬瑋表示，有鑑於每年春節過後腸胃科門診人數增加，特別提醒民眾應注意下列幾項飲食習慣。

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現代人常有胃酸倒流 飲食要注意哪些？

在台灣，胃酸倒流盛行率相當高，約4人就有1人有胃酸倒流症狀。台灣林倬瑋醫師指出，胃酸倒流是現代人愈來愈常見的疾病，臨床上可能有胸口灼熱、上腹痛、吞嚥困難、胸痛、咳嗽及聲音沙啞等症狀表現。

民眾若攝取高油脂、高澱粉以及刺激性食物時，就會使得胃酸倒流症狀加重，因此，精緻糕點等高熱量食物宜少量進食。此外，吃得太飽、太撐也會造成症狀加劇，台灣林倬瑋醫師建議，民眾吃飯、聚餐應七分飽就好，少量多餐，避免胃酸倒流。

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糖尿病患者要注意！零食容易使血糖波動

另外，血糖問題也是民眾需要多注意的，根據台灣國民健康署的《國民營養健康狀況變遷調查》統計，在台灣約10人就有1人有糖尿病。甜食的滋味總是讓人不禁一口接一口，台灣林倬瑋醫師指出，台灣傳統的零食像是花生麻粩（傳統米製品），1個約22公克就等同於四分之一碗白飯，糖尿病患者有可能在不知不覺中就攝取過量。

過量的攝取甜食、零食會導致血糖飆升，台灣林倬瑋醫師建議，逢年過節的應景零食最好選擇小包裝，並以碳水化合物（含糖量）每15公克為單位，每次適量攝取，一天攝取量以不超過1份為佳（取代水果），最後也必須時常自我監控血糖，這樣才更能掌握健康飲食量。

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而除了攝取量要注意外，運動也相當重要，台灣林倬瑋醫師表示，零食屬於精製醣類，熱量又高，吃完後容易讓血糖起伏波動，建議民眾最好每天在家或外出散步快走15－30分鐘。

此外，台灣林倬瑋醫師也特別提醒，民眾應適量的飲食，並且避免接觸不潔的食物，才能免於腸胃道的困擾，另外，飲食也應盡量以原味、原型食物為主，最好選擇無添加物的食品，這樣才能在與親友聚餐時兼顧身體的健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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