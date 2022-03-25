尿頻｜排尿困難？總是尿不乾淨？營養師教男女尿滯留預防重點

排尿困難？常發生頻尿、夜尿、尿失禁？小心是尿滯留上身！台灣營養師許翠含表示，會發生尿滯留主要是身體因某些因素，導致尿液累積，無法順利從膀胱排出。



若出現尿滯留狀況，患者通常不容易自覺，頂多感覺到排尿困難，或發生頻尿、夜尿、尿失禁等狀況後才就醫診斷。

預防尿滯留（按圖👇👇👇）

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許翠含指出，若出現尿滯留，可能導致泌尿道感染，甚至腎臟功能受損，民眾千萬不可大意！尿滯留常在男性身上發生，常見主因為「攝護腺肥大」，進而壓迫尿道，導致排尿變慢及餘尿量增加；女性也有可能尿滯留，原因則多是膀胱無力收縮或膀胱出口阻塞，造成排尿困難等。

至於要如何預防尿滯留？許翠含說明，因男、女發生尿滯留的常見原因不一樣，因此各有不同日常保健。

▼膀胱過動症小測試（按圖了解👇👇👇）

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預防尿滯留

1. 男性重預防

以預防攝護腺肥大為主。規律運動、維持體重、良好生活習慣，平衡雄性荷爾蒙。同時也要選對飲食，多攝取南瓜籽油、鋸棕櫚油、茄紅素（番茄），預防或延緩攝護腺肥大。並且要避免憋尿，藉由適度喝水及規律排尿，避免泌尿道感染。

2. 女性重保健

以維持泌尿系統健康為重點。女性朋友可多運動，強化腹部肌肉力量，如走路、凱格爾氏運動等。並且要多喝水，膀胱餘尿若沒有流動容易滋生細菌，造成感染發炎，建議女性朋友多喝水及正常排尿，預防發炎發生。另外，日常生活也要保持良好衛生習慣，飲食上可多補充蔓越莓、益生菌、維他命C等食物。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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