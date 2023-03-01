眼睛健康｜認清眼中風3大先兆 揭8大高危族群 可視為腦中風前兆

37歲的陳小姐睡前看手機滑一滑，右眼突然一黑，什麼都看不到，過了好幾分鐘才恢復正常；隔日，陳小姐趕緊請假就醫，醫師詳細檢查，診斷她是「眼中風」，需陳小姐多加注意及治療，否則未來恐失明或腦中風。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



究竟眼中風是什麼？與腦中風有什麼關聯？該如何治療及預防呢？《Hello醫師》為您詳細說明！

眼中風原因、8大高危險族群（按圖👇👇👇）

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眼中風是什麼？

眼中風指視網膜的血管阻塞，導致視力突然減退、模糊，或出現暫時性的視力喪失，屬於眼科急症之一，若未立即救治，嚴重時可能會導致失明。

眼中風的好發年齡為50~70歲，也就是常有高血壓、高血糖及高血脂等疾病、易發生血管阻塞的高風險族群，在50歲以上中老年人的盛行率為1%；然而，近年由於三高年輕化，眼中風的發病年齡也逐漸降至30~40歲，甚至20幾歲的年輕族群。

眼中風原因：眼睛血栓

眼睛的視網膜位在眼球壁的最內層，負責感光與成像，並連接著中央動脈、中央靜脈等兩條血管；這兩條血管在視網膜上形成分支，提供視網膜所需的氧氣與養分，並帶走血液循環的廢物。

一旦視網膜動脈或靜脈出現血栓，視網膜細胞就會因為失去氧氣、養分，在數小時內死亡，使視網膜失去感光、成像的功能，導致視力減退或喪失。

▼眼中風3大先兆（點擊下圖看清👇👇👇）

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眼中風8大高危險族群

任何具有血管阻塞高風險因子者，皆有較高機率出現眼中風：

1. 50歲以上年長者

2. 三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者

3. 心血管疾病患者

4. 有中風家族史者

5. 肥胖者

6. 長期抽煙、過量飲酒者

7. 長期熬夜、作息不正常者

8. 青光眼患者：因眼壓過高，視網膜血管較容易阻塞。



眼睛中風分兩種

前面有提到，連接視網膜的血管有兩條，而這兩條血管又會在視網膜上形成分支，若阻塞的血管為動脈，無論是中央動脈或分支動脈，皆稱為視網膜動脈阻塞；若為靜脈，則是視網膜靜脈阻塞。若阻塞發生於中央血管，其症狀通常會較分支血管阻塞嚴重，因為會直接影響整個視網膜的血液循環。

視網膜靜脈阻塞：視網膜中央靜脈、分支靜脈發生阻塞

- 較常發生

- 造成血液經由動脈輸入視網膜後無法流出，使動脈的血流量下降

- 傷害較輕、預後較好，但患者視力通常難以恢復原始狀態



視網膜動脈阻塞：視網膜中央動脈、分支動脈發生阻塞

- 較少發生

- 動脈阻塞會導致血液無法流入視網膜，造成視網膜細胞缺氧、壞死

- 傷害較嚴重，阻塞位置愈接近中央動脈，視力受損愈嚴重，預後也愈差



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眼睛突然看不到？眼中風前兆、症狀

眼中風發作初期，患者的某一隻眼可能會出現暫時性的視力模糊，眼前一片黑暗，但過幾分鐘後，又再度恢復正常；這是眼中風的前兆，在血管完全阻塞之前，此症狀可能會反覆發生。

眼中風發生時，患者的單邊眼睛會出現突發性、無痛感的視力模糊、視野缺損或視力喪失，而且不會隨著時間過去而改善；此時患者需立即就醫，視網膜血管一旦阻塞超過90分鐘，就會對視網膜造成不可逆的傷害，導致視力永久減退，甚至失明。

眼中風不注意，小心腦中風

眼中風雖然不會導致腦中風，但可視為腦中風的前兆，因為供應人類眼睛和腦部的血管源頭皆為內外頸動脈。若眼睛血管出現血栓，代表大腦和頸部的血管可能也有阻塞的現象，需立即接受抽血、頸部超聲波等各項檢查，並控制三高、調整作息和飲食，以降低血栓風險。

據臨床統計，眼中風後若未適當照護，3年內腦中風的機率提高30%，5年則高於70%，病友不可不慎。

▼眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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眼中風會好嗎？眼中風愈早治療、預後愈好

醫師確定診斷為眼中風後，會視阻塞情況給予下列方式治療，搶救缺血、發炎的視網膜組織：

- 降眼壓治療：包括前房穿刺、口服降眼壓藥物或降眼壓藥水。

- 血栓溶解劑：施打血栓溶解劑，使受阻塞而缺血區域再度灌流。

- 視網膜雷射治療：減少眼中風對視力所造成的影響及後遺症。

- 抗血管內皮生長因子：屬於新療法，由於視網膜血管阻塞常會引發黃斑部水腫，進而導致視力減退或失明，此療法藉由直接將藥物注射至眼球，來改善黃斑部水腫，對於恢復患者視力有明顯幫助。

- 新型眼內注射長效型類固醇：常合併抗血管內皮生長因子，有助減少發炎、加速恢復狀況。



經過救治後，若病變已進入慢性期、且無併發症產生，則可以採取保守性藥物治療，若預後欠佳，則可考慮雷射治療或注射長效型類固醇，改善復原狀況。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：下眼皮紅腫痛、長水泡？眼瞼炎5大原因、症狀及治療方法】

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