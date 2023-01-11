便秘｜6旬漢眼白出血憂為眼中風　原來不損視力　是這些動作所致

63歲的張伯伯早上起床，被家人發現右眼眼白紅了一大半，讓家人擔心是「眼中風」。就醫後才知道，張伯伯最近有便秘困擾，這幾天上廁所用力過度，竟導致眼球微血管破裂！



來自台灣的萬芳醫院眼科醫生江明璇表示，常聽到的眼中風，是位於眼球後半部的視網膜上的血管阻塞，造成視力模糊或視野缺損，跟結膜變成一片紅紅的較無關聯性。

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外觀俗稱的「眼白」，白色來自於下層的「鞏膜」，另外還有一層半透明的「結膜」覆蓋在鞏膜表面，結膜下方有許多細小的微血管。而當微血管無法承受壓力導致破裂時，少量的血就會流到結膜與鞏膜間的空間，隨着時間漸漸匯集成一大片。

結膜下出血雖然外觀看起來有點嚇人，但大多數人不會有症狀，也不會造成視力減退，常常都是周遭的家人朋友發現的，少部份的人因為出血量稍多，形成較大的血腫向外凸，眨眼時就會有輕微異物感，或是轉動眼球時的不適感，而出血的位置因為是在結膜下方而非表面，也不需擔心血會流出來。

江明璇解釋，常見的結膜下出血，發生原因大致分為外力和內出力所造成，外力如揉眼睛，創傷撞到眼睛；內出力像是用力咳嗽、打噴嚏、擤鼻涕、用力排便、提重物等…這些憋氣用力的動作都可能導致腹壓增加，而情緒波動導致的血壓突然升高，也可能是微血管出血的原因之一。

由於結膜下的微血管較脆弱容易破裂出血，且出血量小2~3天後才會累積成紅紅一片，因此問診時醫生會請病人回想近期是否有憋氣用力的動作，以建議病人避免。

結膜下出血通常不需眼藥水治療，視出血量約一到兩周，這些血就會自行被吸收復原，不會留下其他後遺症，而年紀較長、服用抗凝血藥物（如阿斯匹靈）的人，需要更久的時間才會完全吸收，同時要避免讓身體過度使力。

江明璇也建議，在出血的前3天可冷敷讓血管收縮，達止血效果之後就可改成熱敷，有助於凝固的血塊吸收。而平日裏均衡飲食、水份補充和規律運動，有便秘的問題也可請醫生開立軟便劑，平時養成不揉眼睛的好習慣，就可以避免結膜下出血不時找上門。

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